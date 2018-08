Das Einkommen beeinflusst die Gesundheit - wie Chancengleichheit vor allem für Kinder erzielt werden kann (AUDIO)

Baierbrunn (ots) -Anmoderationsvorschlag: Wer wenig Einkommen hat, hat nicht nuröfter mal Ebbe im Portemonnaie, er hat auch häufiger gesundheitlicheProbleme. Das zeigen zahlreiche Untersuchungen. Petra Terdenge hatfür uns nachgefragt, was getan werden muss, damit alle die gleicheChance auf Gesundheit haben:Sprecherin: Fangen wir mit dem Positiven an. In einem Bereich hatsich das Verhalten in den letzten Jahren quer durch alleBevölkerungsschichten verbessert, sagt Dr. Achim Schneider von der"Apotheken Umschau":O-Ton Achim Schneider: 24 SekundenBeim Nikotinkonsum unter Jugendlichen gibt es eine positiveEntwicklung. Es wird weniger geraucht, sowohl in Familien mit einemguten als auch in solchen mit einem weniger guten Einkommen. Dennoch:Menschen mit wenig Geld sind häufiger von Übergewicht betroffen undleiden auch öfter unter einer Vielzahl von Krankheiten: Diabetes,Herz-Kreislauferkrankungen und krankhaften Gelenkverschleiß zumBeispiel.Sprecherin: Warum ist das so?O-Ton Achim Schneider: 11 SekundenGründe gibt es viele, unter anderem sind es ungesunde,kalorienreiche Ernährung und Bewegungsmangel. Und das Problem ist,die soziale Schere hat sich in den letzten Jahren geweitet.Sprecherin: Kommen wir noch mal zurück zum Rauchen. Warum gibt eshier diese positive Entwicklung?O-Ton Achim Schneider: 20 SekundenDa hat ganz klar ein gesellschaftlicher Wandel stattgefunden.Jugendliche finden Rauchen nicht mehr cool, und das ist politischenMaßnahmen zu verdanken, die ergriffen wurden in den letzten Jahren.So wurden Steuern erhöht auf Tabakprodukte, Rauchverbote inRestaurants und Klubs eingeführt und auch die Möglichkeiten fürWerbung eingeschränkt.Sprecherin: Was können wir tun, um uns und unseren Kindern dieGesundheit zu erhalten - unabhängig vom Schulabschluss und vomGeldbeutel?O-Ton Achim Schneider: 21 SekundenAlso, wir Eltern sind für unsere Kinder ein Vorbild. Wenn wir aufgesunde Ernährung und auch viel Bewegung achten, dann ahmen unsereKinder das nach. Allerdings sind politische Maßnahmen auch dringendnötig, um alle Bevölkerungsschichten zu erreichen. Und wenn wir jetztan die gesunde Ernährung und körperliche Aktivität denken, lässt sichauch an Schulen und Kitas sehr viel erreichen.Abmoderationsvorschlag:So könnte man zum Beispiel in jedem Klassenzimmer Ringe von derDecke baumeln lassen, die zum Hangeln einladen, berichtet die"Apotheken Umschau", denn der Spieltrieb der Kinder ist ja da.Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Apotheken Umschau, übermittelt durch news aktuell