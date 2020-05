Einkaufszentren in Estland wieder geöffnet

TALLINN (dpa-AFX) - In Estland kehrt das öffentliche Leben weiter zurück: Nach wochenlanger Corona-Zwangspause durften in dem baltischen EU-Land Einkaufszentren samt Restaurants und Cafés mit Verzehr vor Ort am Montag unter Auflagen wieder öffnen.



Nicht alle Geschäfte nutzen aber estnischen Medienberichten zufolge die Möglichkeit. Auch Freizeiteinrichtungen in den Zentren wie Kinos, Kegelbahnen oder Spielbereiche müssen dicht bleiben.

Besucher sind angehalten, in Geschäften Mund und Nase zu bedecken. Weiter gilt die sogenannte 2 + 2-Regel, wonach nicht mehr als zwei Personen zusammen sein dürfen und sie einen Abstand von mindestens zwei Metern zu anderen Personen einhalten müssen. In den größten Einkaufszentren in der Hauptstadt Tallinn wird dafür nach Angaben von deren Leitern zusätzliches Sicherheitspersonal eingesetzt.

Mit der Öffnung der seit Ende März geschlossenen Einkaufszentren soll die Wirtschaft des Euro-Landes gestützt werden. Nach Schätzungen werden in Estland 40 Prozent des Einzelhandelsumsatzes in den Zentren erzielt. Etwa 20 000 Mitarbeiter sind von deren Schließung betroffen.

Museen und Ausstellungssäle durften ebenfalls unter Hygiene- und Schutzauflagen wieder öffnen. Das Estnische Nationalmuseum in Tartu will nach eigenen Angaben erst am 19. Mai wieder Besucher empfangen. Auch das Kunstmuseum Kumu in Tallinn war am Montag noch geschlossen.

Estland mit seinen rund 1,3 Millionen Einwohnern verzeichnete bislang 1741 bestätigte Coronavirus-Infektionen und 61 Todesfälle. Im Kampf gegen das Virus hatte die Regierung in Tallinn einen bereits einmal verlängerten landesweiten Notstand bis zum 17. Mai ausgerufen.