Der Einkaufsfinanzierer VAI Trade und die Handwerkersoftware openHandwerk schließen Kooperation - 150.000 Euro digitale Vorfinanzierung für Handwerk und Bau schafft Wettbewerbsvorteile

Berlin (ots) - Die openHandwerk GmbH, Anbieter einer"Software-as-a-Service"-Lösung für die Digitalisierung von Arbeitsabläufen imHandwerk und Bau, und die VAI Trade GmbH, bankenunabhängiger Einkaufsfinanziererfür den Mittelstand arbeiten zukünftig zusammen. Beide Firmen unterstützenUnternehmen aus den verschiedensten Branchen bereits aktiv in derDigitalisierung ihrer Prozesse.Durch die Zusammenarbeit der openHandwerk GmbH und der VAI Trade GmbH könnenNutzer der Handwerkersoftware/ Bausoftware ihre hochgeladenenLieferantenrechnungen direkt vorfinanzieren lassen. Für Handwerksbetriebe,Bauunternehmen und Servicegesellschaften ergeben sich hierdurch erheblicheLiquiditätsvorteile ohne Datenbrüche.openHandwerk digitalisiert mit seiner Cloudsoftware alle Schritte - von derProjektplanung über die Dokumentation bis hin zum Rechnungswesen. Im Büro als"Software-as-a-Service" im Web und auf der Baustelle als App für Android undiOS, macht openHandwerk Unternehmen effizienter.Die VAI Trade GmbH finanziert Waren mit einem Volumen bis zu 150.000 Euro. DerHandwerksbetrieb oder das Bauunternehmen profitiert von einem komplettpapierlosen Finanzierungsprozess und einem verlängerten Zahlungsziel bis zu 180Tagen.Neben "Deutsche Verrechnungsstelle", einer 100%igen Tochter der DVAG, haben wirmit VAI Trade ein weiteres FinTech erfolgreich in unsere Lösung integriert.Neben den klassischen Arbeitsabläufen unterstützen wir somit auch bei derMinimierung des unternehmerischen Risikos. Die Optimierung der Liquidität durcheine Einkaufsfinanzierung zu Beginn des Auftrags und ein Factoring/Rechnungsmanagement zum Ende des Auftrags ist für jeden Unternehmer relevant.Die bisherige Resonanz war durchweg positiv. Im Bereich Handwerker- undBausoftwarelösungen ist openHandwerk das einzige Unternehmen das eine solchevollintegrierte Lösung zur Maximierung der Wettbewerbsfähigkeit anbietet", soMartin Urbanek, Gründer und CEO von openHandwerk.VAI ist schon heute eine der ersten Anlaufstellen bei der digitalenWarenfinanzierung für Handwerker. Durch den Schulterschluss mit openHandwerksind wir in der Lage, unsere Synergien im Sinne des Kunden zu Bündeln. VAI kannjetzt noch umfangreicher Kunden aus dem Baugewerbe beraten um schneller dieanstehenden Rechnungen, für Material finanzieren", so Philipp Stegmann - LeitungKundenbetreuung.Weitere Informationen zu VAI Trade und openHandwerk können unter der gemeinsamenLandingpage abgerufen werden:https://lp.vaitrade.de/materialien-finanzieren?ref=openhandwerkÜber openHandwerk GmbH:Die openHandwerk GmbH ist ein Berliner Softwareunternehmen, das 2018 gegründetwurde. Die zugrunde liegende Software wurde aus dem Bedarf heraus gegründet,Handwerks-, Bau- und Serviceunternehmen in ihren Arbeitsabläufen digitaler unddamit effizienter zu machen. Die Software bietet eine Ressourcenplanung,Projektplanung, Zeiterfassung, Dokumentation mit E-Signaturen und einvollwertiges Rechnungswesen mit GAEB, IDS-Connect & Datanorm. Durch dieIntegration und Anbindung weiterer Apps, Nutzergruppen oder Microservicesentwickelt sich openHandwerk zu einer MultiCloud im Bereich Handwerk und Bau.Über VAI Trade GmbH:VAI Trade ist ein digitaler Wareneinkaufsfinanzierer für kleine undmittelständische Unternehmen. Das Berliner Fintech-Unternehmen ist eineAlternative zur klassischen Bank und damit Wachstumsmotor für den Mittelstand -das Rückgrat der deutschen Wirtschaft. Mithilfe speziell entwickelterAlgorithmen und künstlicher Intelligenz ermöglicht VAI kleinen undmittelständischen Unternehmen unkomplizierte, bankenunabhängige und transparenteFinanzierungslösungen innerhalb von 24 Stunden. Die Plattform für digitaleWareneinkaufsfinanzierung wurde im Februar 2017 vom Company Builder BRIDGEMAKER,der Berliner Volksbank und dem Unternehmer und Gründer Garry Krugljakow insLeben gerufen und zählt deutschlandweit inzwischen mehr als 9.000 registrierteKunden.