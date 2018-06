Einkaufen und Kindern helfen / Netto-Spendentasche erhältlich ab 18. Juni (FOTO)

Maxhütte-Haidhof (ots) -Ab dem 18. Juni verkauft Netto Marken-Discount in allenbundesweiten Filialen von Kindern bemalte Einkauftaschen für denguten Zweck. Für 29 Cent pro Tasche geht ein Spendenanteil von 10Cent vollständig an ausgewählte Kinderhilfsprojekte der "Stiftung RTL- Wir helfen Kindern e. V." in Deutschland. Unterstützt wird dieAktion in diesem Jahr von TV-Star Natascha Ochsenknecht.Mit kleinen Dingen Großes bewirkenGemäß dem Motto "Freche Früchtchen - Mein Lieblingsobst- undGemüse" haben Kids eines Berliner RTL-Kinderhauses ihrer Fantasiefreien Lauf gelassen und Bilder rund um das Thema gesundes Naschwerkkreiert. Unter den vielen tollen Motiven wählten Netto-Mitarbeiterund RTL-Vertreter für die diesjährige Spendentasche die fröhlichenObst- und Gemüsegesichter von Sofie (16), Layla (12) und Charleen(13. Kreative Unterstützung bekamen die Kids von TV-Star NataschaOchsenknecht: "Das ist eine tolle Aktion, die zeigt, dass wir auchmit kleinen Dingen Großes bewirken können", so Ochsenknecht.Bunte Papiertasche für Kinder in NotDie in Deutschland produzierten und FSC-zertifizierten buntenPapiertaschen sind ab dem 18. Juni in allen Netto-Filialen fürjeweils 29 Cent erhältlich. Pro Tasche werden 10 Cent für den gutenZweck gespendet. Im November überreicht Netto die Gesamterlöse,ergänzt um eine Unternehmensspende, im Rahmen desRTL-Spendenmarathons an die "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e.V.". Seit bereits fünf Jahren unterstützt Netto zusammen mit Kundenund prominenter Begleitung die Stiftung durch regelmäßigeUnternehmensspenden und Kundenaktionen.Über Netto Marken-DiscountNetto Marken-Discount gehört mit rund 4.200 Filialen, ca. 75.150Mitarbeitern, wöchentlich 21 Millionen Kunden und einem Umsatz von13,1 Milliarden Euro zu den führenden Unternehmen in derLebensmitteleinzelhandelsbranche. Mit rund 4.000 Artikeln und einemSchwerpunkt auf frischen Produkten verfügt Netto Marken-Discount überdie größte Lebensmittel-Auswahl in der Discountlandschaft. AlsPremium Partner der kostenlosen DeutschlandCard profitierenNetto-Kunden bei jedem Einkauf von dem Multipartner-Bonusprogramm.Die Übernahme von Verantwortung gehört zur Netto-Unternehmenskultur -dabei setzt das Handelsunternehmen auf vier Schwerpunkte:Gesellschaftliches und soziales Engagement, faire Zusammenarbeit mitMitarbeitern und Lieferanten, schonender Umgang mit Ressourcen sowiedie Ausrichtung der Einkaufsstrategie an Nachhaltigkeitsaspekten.Netto ist Partner des WWF Deutschland: Neben dem Ausbau und derFörderung des nachhaltigeren Eigenmarkensortiments arbeitet Nettoaußerdem entlang von acht Schwerpunktthemen daran, den eigenenökologischen Fußabdruck weiter zu reduzieren. Im Rahmen seinesnachhaltigen Engagements unterstützt Netto zum Beispiel auch dieSpendeninitiative "Deutschland rundet auf". Mit über 4.900Auszubildenden zählt das Unternehmen zudem zu den wichtigstenAusbildungsbetrieben des deutschen Einzelhandels und besetztFührungspositionen bevorzugt mit engagierten Mitarbeitern aus deneigenen Reihen.Über "RTL - Wir helfen Kindern"Seit 1996 engagiert sich RTL für Not leidende Kinder inDeutschland und der ganzen Welt. In zahlreichen Aktionen wird dasganze Jahr gesammelt. Sämtliche Kosten für Personal, Produktion undVerwaltung, die rund um die "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e.V."entstehen, trägt im Wesentlichen der Sender RTL Television. Auch dieerwirtschafteten Zinsen dienen zur Deckung der bei der Stiftunganfallenden Verwaltungskosten. So kann die "Stiftung RTL - Wir helfenKin-dern e.V." garantieren, dass jeder Cent der Spendengelder ohneAbzug bei den Kinderhilfsprojekten ankommt. Dafür stehen "RTL - Wirhelfen Kindern" und der RTL-Spendenmarathon seit 1996. Jedes Jahrwird die Stiftung durch das Deutsche Zentralinstitut für SozialeFragen (DZI) geprüft und erhält Jahr für Jahr das begehrteDZI-Spendensiegel. In den vergangenen Jahren konnten so mehr als 160Millionen Euro gesammelt werden. "RTL - Wir helfen Kindern" fördertedamit hunderte umfassende Kinderhilfsprojekte. Zehntausenden Kindernin Deutschland und aller Welt konnte so nachhaltig geholfen werden.Mehr Infos unter: www.rtlwirhelfenkindern.dePressekontakt:Netto Marken-Discount AG & Co. KGChristina Stylianou / Stefanie AdlerTel.: 09471-320-999E-Mail: presse@netto-online.dewww.netto-online.deOriginal-Content von: Netto Marken-Discount AG & Co. KG, übermittelt durch news aktuell