Einkauf: digitale Ambition, aber analoge Realität

Mannheim (ots) - Neue CAMELOT-Studie untersucht Trends im EinkaufFür viele Einkaufsorganisationen zählt der Ausbau derDigitalisierung zu den obersten Prioritäten. Dennoch haben bislang 98% der Einkaufsabteilungen in Unternehmen Schwierigkeiten bei derUmsetzung dieses Ziels und weisen derzeit nach eigener Einschätzungnur einen sehr geringen bis mittleren Digitalisierungsgrad auf. Über70 % der Einkaufsverantwortlichen sehen das Fehlen und die geringeQualität von Datenanalysen als bedeutendes Problem für den Einkauf.Dies sind die Ergebnisse der aktuellen Einkaufsstudie von CAMELOTManagement Consultants, für die der BeratungsspezialistEinkaufsverantwortliche aus 10 Ländern befragte."Einkaufsorganisationen sehen klar die Bedeutung digitalerTechnologien für die Umsetzung der Einkaufsstrategie. In der Realitäthinkt die Nutzung dieser Technologien den digitalen Ambitionenallerdings noch deutlich hinterher. Beschleunigen lässt sich diedigitale Transformation nur, wenn die Strategie und der Faktor Menschkonsequent in den Mittelpunkt gestellt werden", kommentiert FerhatEryurt, Leiter des Bereichs Einkaufsberatung bei CAMELOT, dieStudienergebnisse.Die Studie zeigt, wie wichtig es ist, die Einkaufsstrategie imEinklang mit der Digitalisierung sowie mit einem starken Fokus aufVeränderungsmanagement weiterzuentwickeln. Zu wenig genutzte Daten(71 %), die Verwendung veralteter Technologie (51 %) und mangelndeZusammenarbeit innerhalb des Unternehmens (36 %) sind einige derHerausforderungen, mit denen der Einkauf derzeit zu kämpfen hat. DieHälfte der Studienteilnehmer nennen Veränderungsmanagement,Einbindung der Führungsebene und Aufbau von Know-how als kritischeErfolgsfaktoren für Digitalisierungsinitiativen.Einkaufsverantwortliche zeigen eine klare Erwartungshaltung inBezug auf Digitalisierungsprojekte: Für sie liegt der Mehrwert vonDigitalisierungsinitiativen in Prozessoptimierungen (75 %) undKostensenkungen (59 %).Interessenten steht die branchenübergreifende Studie "DigitalTransformation in Procurement" (englischsprachig) als kostenfreierDownload unter www.camelot-mc.com zur Verfügung.Über die CAMELOT Management Consultants AGCAMELOT Management Consultants ist der weltweit führendeBeratungsspezialist für Value Chain Management in der Prozess-,Konsumgüter- und Fertigungsindustrie. Das Unternehmen ist Teil derCAMELOT Gruppe mit weltweit 1.800 Mitarbeitern und Hauptsitz inMannheim. Der integrierte Beratungsansatz und die enge Zusammenarbeitmit zahlreichen renommierten Technologiespezialisten garantieren denProjekterfolg über alle Phasen der Beratung hinweg: von derEntscheidungsfindung bis hin zur organisatorischen und technischenUmsetzung. www.camelot-mc.com