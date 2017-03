Einjährige Pflegehelferausbildung soll Flüchtlingen Aufenthaltsstatus sichern

Berlin (ots) - Baden-Württembergs Integrationsminister Luchaschlägt vor, Flüchtlingen, die eine Pflegehelferausbildung machen,einen sicheren Aufenthaltsstatus zu verschaffen. Bravo, muss manrufen. Das hilft der Altenpflege und dient der schnellen Integration.Personal in der Altenpflege ist bundesweit Mangelware. Zwarsteigen die Ausbildungszahlen seit Jahren erfreulich. Doch wird dasnicht reichen, der steigenden Zahl von Pflegebedürftigen Herr zuwerden. Umso begrüßenswerter der unbürokratische Vorschlag desbaden-württembergischen Integrationsministers Manfred Lucha:Flüchtlinge, die eine einjährige Ausbildung in einemPflegehelferberuf machen, sollen einen sicheren Aufenthaltsstatusbekommen. Auszubildende in Helferberufen sollen während dieser Lehreund einer anschließenden Tätigkeit im Beruf und/oder bei einerspäteren Weiterqualifizierung nicht abgeschoben werden können.Bislang gilt eine ähnliche Regelung nur für qualifizierte zwei- oderdreijährige Ausbildungsberufe, an die sich eine zweijährigeBerufstätigkeit anschließt. Schon am Donnerstag soll eine Konferenzder Integrationsminister diesen Plan diskutieren - und ihnhoffentlich für alle 16 Bundesländer auch positiv beschließen. DazuThomas Greiner, Präsident des Arbeitgeberverbandes Pflege: "Endlichmal ein unbürokratischer Vorstoß, den man rundherum nur begrüßenkann. Für viele geeignete Flüchtlinge könnte das ein großer Anreizsein, schnell in einen zukunftssicheren Beruf in der Altenpflegeeinzusteigen. Das wäre ein Baustein im Kampf gegen den starkwachsenden Personalbedarf. Und es wäre eine praxisnahe Hilfe beimdrängenden Thema Integration von Flüchtlingen."Pressekontakt:Für Presseanfragen kontaktieren Sie bitte:Friedhelm FiedlerSprecher des Präsidiums und Vizepräsident Arbeitgeberverband PflegePressebüro Arbeitgeberverband Pflege (AGVP)Telefon: +49 (0)30 67 80 63 710presse@arbeitgeberverband-pflege.dewww.arbeitgeberverband-pflege.deOriginal-Content von: Arbeitgeberverband Pflege e.V., übermittelt durch news aktuell