Einigung nach tagelangem Pilotenstreik in Skandinavien

OSLO/STOCKHOLM (dpa-AFX) - Im tagelangen Streit um höhere Löhne und besser planbare Arbeitszeiten hat die skandinavische Fluggesellschaft SAS eine Einigung mit ihren Piloten erzielt.



Der Pilotenstreik sei damit beendet, sagte SAS-Chef Rickard Gustafson am späten Donnerstagabend auf einer um mehrere Stunden verspäteten Pressekonferenz in Solna bei Stockholm. Man habe eine Vereinbarung unterzeichnet. Details dazu blieben zunächst unklar. Zuvor hatten die Streikparteien unter Vermittlung eines Schlichters mehr als 30 Stunden lang in Oslo verhandelt.

Die skandinavischen Pilotengewerkschaften, die mehr als 1400 in Norwegen, Schweden und Dänemark vertreten, haben 13 Prozent mehr Lohn und eine bessere Planbarkeit der Arbeitszeiten gefordert. SAS wies diese Forderung mit Blick auf seine langfristige Wettbewerbsfähigkeit zurück. Die Piloten legten am vergangenen Freitag ihre Arbeit nieder, seitdem fielen bis einschließlich Donnerstag rund 4000 Flüge aus. Auch mehrere Verbindungen nach Deutschland waren betroffen. SAS kostete der Pilotenstreik einen Millionenbetrag./trs/DP/he