Einigung oder Zuspitzung / Dritte Runde der Tarifverhandlungen zwischen Marburger Bund und VKA

Berlin (ots) - Die Tarifverhandlungen für die etwa 55.000Ärztinnen und Ärzte in den bundesweit rund 500 kommunalen Klinikengehen in die entscheidende Phase. Daran lässt der Marburger Bund (MB)vor dem heutigen dritten Aufeinandertreffen mit der Vereinigung derkommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) keinen Zweifel: "Wir kommenjetzt in eine Phase der Tarifverhandlungen, die den weiteren Wegweisen wird: Einigung oder Zuspitzung und Eskalation", sagte RudolfHenke, 1. Vorsitzender des Marburger Bundes.Die Ärztegewerkschaft will durch eine Reform der Regelungen zumärztlichen Bereitschaftsdienst eine bessere Planung der Dienste,klare Höchstgrenzen und zwei freie Wochenenden im Monattarifvertraglich festschreiben. Ein zentraler Punkt dabei ist dieArbeitszeitdokumentation, die in vielen Krankenhäusern von pauschalenund nachträglichen Kappungen der geleisteten Arbeitszeit geprägt ist.Der Marburger Bund fordert daher, dass die Anordnung vonBereitschaftsdienst zukünftig nur unter der weiteren Voraussetzungzulässig ist, dass die Arbeitszeiterfassung automatisiert,manipulationsfrei und durch vom MB lizensierte Systeme erfolgt.Im Hinblick auf die weitere Tarifentwicklung fordert der MarburgerBund eine lineare Gehaltserhöhung um fünf Prozent und dietarifvertragliche Gleichstellung der Ärztinnen und Ärzte imÖffentlichen Gesundheitsdienst. Grundvoraussetzung für dieTarifeinigung ist eine Tarifsicherungsklausel, mit der eine Anwendungder Kollisionsnorm im Tarifeinheitsgesetz ausgeschlossen werden kann."Die Geduld unserer Mitglieder ist nicht unendlich. Wir wissen ausvielen Rückmeldungen der Basis, dass es eine klare Erwartung gibt:Die Gesamtarbeitslast, insbesondere im Bereitschaftsdienst, musssinken. Es darf auch die Arbeitgeber nicht gleichgültig lassen, dassein wachsender Teil der Ärztinnen und Ärzte eine Vollzeittätigkeitnicht mehr ertragen kann und einen Teilzeitvertrag als Ausweg sieht.Jetzt, in dieser Runde, muss sich etwas ändern. Die VKA sollte sichim Klaren darüber sein, dass wir aktionsbereit und aktionswilligsind, wenn bei den Verhandlungen keine echten Fortschritte erzieltwerden können", bekräftigte Henke.Pressekontakt:Marburger Bund BundesverbandReferat VerbandskommunikationHans-Jörg Freese (Pressesprecher)Reinhardtstraße 3610117 BerlinTel.: 030 746846-40Mobiltel.: 0162 211 24 25E-Mail: presse@marburger-bund.deInternet: http://www.marburger-bund.deOriginal-Content von: Marburger Bund - Bundesverband, übermittelt durch news aktuell