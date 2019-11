New York (ots) -Durchbruch in New York: Die UN-Generalversammlung hat eine Resolution zu denRechten von Kindern ohne elterliche Fürsorge verabschiedet. Erstmals seitInkrafttreten der UN-Kinderrechtskonvention vor 30 Jahren, rückt damit wiedereine der am stärksten gefährdeten Bevölkerungsgruppen weltweit in den Fokus derinternationalen Politik.Die SOS-Kinderdörfer, die im Verbund mit anderen Organisationen an derEntstehung des Textes beteiligt waren, würdigten die Resolution als "gewaltigenSieg für die Rechte vernachlässigter Kinder weltweit." Wilfried Vyslozil,Vorstandsvorsitzender der Hilfsorganisation, bezeichnete sie als "Meilenstein"und gratulierte den Mitgliedsstaaten: "Das sind die besten Nachrichten zu denRechten vernachlässigter und schutzloser Kindern seit langer Zeit. Denn mehr als220 Millionen Jungen und Mädchen wachsen weltweit immer noch ohne ausreichendeelterliche Fürsorge auf, leben auf der Straße oder gar auf Müllhalden. Das istjedes zehnte Kind. Ohne Schutz werden sie geschlagen, versklavt, missbraucht.Diese Kinder haben zwar theoretisch Rechte, doch niemand kümmert sich um sie.Die verabschiedete Resolution ist großer Schritt dahin, das dem nicht sobleibt."Die UN-Mitgliedsstaaten hätten sich zum Beispiel dazu verpflichtet, finanzielleMittel bereitzustellen, sowie konkrete Maßnahmen zu ergreifen, um die Rechte vonKindern ohne elterliche Betreuung zu stärken. Nun müsse sichergestellt werden,"dass die Vorgaben der Mitgliedstaaten von den nationalen Regierungen konsequentumgesetzt werden", sagt Vyslozil. Ziel sei ein "Leben in Würde" für alle Kinderauf der Welt.Dazu benötige es vonseiten der Regierungen langfristige Anstrengungen. Kinderohne elterliche Fürsorge müssten mehr Aufmerksamkeit bekommen und gerade ihrRecht auf Familie zu einer Kernaufgabe der Politik werden. "Das Recht aufFamilie ist in vielerlei Hinsicht zentral für das Aufwachsen eines Kindes undbildet erst die Basis dafür, dass auch andere Rechte eingelöst werden können: Inder Familie werden die Bedürfnisse der Jungen und Mädchen nach Nahrung,Gesundheit, Schutz und Liebe erfüllt. Ohne die psychische sowie emotionaleSicherheit der Familie geraten Kinder in eine umfassende und schicksalsschwereMangelsituation: Viele hungern, manche landen auf der Straße, andere werdenunter menschenverachtenden Bedingungen in Heimen untergebracht", sagt Vyslozil.Staatliche Entwicklungszusammenarbeit müsse verstärkt darauf ausgerichtetwerden, arme und sozial benachteiligte Familien dabei zu unterstützen, ihreProbleme selbst anzupacken und ihnen dabei zu helfen, Chancen zu kreieren. Dennnur so könne verhindert werden, dass Familien auseinanderbrechen und Kinder vonihren Eltern getrennt werden.Vor 30 Jahren, am 20. November 1989, hat die Generalversammlung der VereintenNationen die UN-Kinderechtskonvention angenommen. Die nun angenommeneUN-Kinderrechtsresolution, ist die erste Resolution seither, die sich speziellmit den Rechten von Kindern ohne elterliche Fürsorge befasst. DieSOS-Kinderdörfer setzen sich seit über 70 Jahren für die Rechte von Kindern ohneelterliche Fürsorge in 137 Ländern ein. "Im Mittelpunkt stand von Beginn an dieIdee, allen Kindern das Umfeld zu geben, das ihren natürlichen Bedürfnissenentspricht. Ihren Bedürfnissen nach Bindung, nach Geborgenheit, nach Explorationim geschützten Raum", sagt Vyslozil.Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:Boris BreyerStellvertretender PressesprecherSOS-Kinderdörfer weltweitTel.: 089/179 14-287E-Mail: boris.breyer@sos-kd.orgwww.sos-kinderdoerfer.deOriginal-Content von: SOS-Kinderdörfer weltweit, übermittelt durch news aktuell