Einigkeit: Sicherstellung der Pflege ist zentrales Thema im Land / Landtagspräsident Schlie und Gesundheitsminister Garg zu Gast beim Jahresempfang der bpa-Landesgruppe Schleswig-Holstein

"Die Sicherstellung der Pflege im Land, trotzwachsender Zahl an pflegebedürftigen Menschen und abnehmender Zahl anpotentiellen Auszubildenden, ist das zentrale Thema im Land. TrotzRekordzahlen noch mehr Ausbildung von Nachwuchspflegekräften ist einentscheidender Lösungsansatz", sagte Mathias Steinbuck, Vorsitzenderder Landesgruppe Schleswig-Holstein im Bundesverband privaterAnbieter sozialer Dienste (bpa) auf dem Jahresempfang seinesVerbandes in Kiel. Allen Beteiligten sei es wichtig, die Zahl derAuszubildenden zu erhöhen, denn: "Den Pflegepersonalnotstand gibt esbereits."So sei es in teilstationären und stationären Einrichtungen kaumnoch möglich, Pflegefachkräfte zu gewinnen, um die Fachkraftquote zuhalten. Im ambulanten Bereich würden Anfragen von Pflegebedürftigenabgelehnt, weil mit dem vorhandenen Pflegepersonal die wachsende Zahlder Pflegekunden nicht mehr qualitativ verantwortlich versorgt werdenkönne."Zur Bewältigung des Pflegepersonalnotstands werden vieleBausteine benötigt und es bedarf sehr schnell konkreterLösungsansätze", so Mathias Steinbuck. Dazu zählten Ausbildung,Umschulung, Wiedereinstiegsprogramme, aber dringend auch diequalifizierte Zuwanderung. Helfen könnte eine schnellere Anerkennunggut ausgebildeter Pflegefachkräfte mit ausländischen Examen oderBachelor. "Wir müssen über Schichtdienste nachdenken, über eineFlexibilisierung der Arbeitszeit, über leistungsgerechteArbeitseinkommen, Investitionen in moderne Technik oder dieDigitalisierung von Aufgaben." Die Versorgung der Bevölkerung imFalle von Krankheit und Pflegebedürftigkeit sei einegesamtgesellschaftliche Aufgabe, sagte Steinbuck.Die privaten Anbieter im Pflegebereich sind ein wichtigerBestandteil der Versorgung pflegebedürftiger Menschen inSchleswig-Holstein, unterstrich Landtagspräsident Klaus Schlie (CDU).Er lobte das Projekt "Roadshow", mit dem der bpa junge Menschen überberufliche Perspektiven in der Pflege informiert. "Wir brauchenzuverlässige Fachkräfte in den sozialen Bereichen. Dabei werden auchZuwanderer dringend gebraucht", sagte Schlie. Ziel dürfe nicht dasHerunterschrauben fachlicher Qualifikation sein, vielmehr müsstenbürokratische Hürden abgebaut werden. Der bpa sei eine kompetenteStimme, die im Schleswig-Holsteinischen Landtag immer gern gehörtwerde.Für Gesundheitsminister Dr. Heiner Garg könne die Digitalisierungzwar zur Erleichterung der Arbeit im ambulanten und stationärenSektor beitragen, doch menschliche Zuneigung, Liebe, Wärme, Empathiekönnten weder Programme noch Roboter leisten. Es sei eine zentraleHerausforderung, ausreichend engagierte junge Menschen für denPflegeberuf zu gewinnen.