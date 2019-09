Einhorn trifft Regenbogen: Der Opal ist der Geburtsstein für Oktober

Berlin (ots) - Edelsteinschmuck liegt voll im Trend und in diesemHerbst ist es insbesondere Opalschmuck, der die Modewelt verzaubert.Edelopale sind wahre Wunder der Natur, fast so selten wie Einhörnerund zeigen ein einzigartiges Farbspiel, das alle Farben desRegenbogens präsentiert und das es nur bei Opalen zu sehen gibt.Zusammen mit dem Turmalin sind sie die Geburtssteine für den MonatOktober. Juwelo, Deutschlands einziger TV-Sender für Echtschmuck undExperte für farbige Edelsteine, präsentiert eine große Vielfalt anEdel- und Feueropalen.Australische und Äthiopische Opale sind aufgrund ihresbezaubernden Farbspiels heißbegehrte Sammlerstücke: Ein Regenbogen inEdelsteinform. Das Spiel der Farben zu beobachten und zu sehen, wiesie miteinander harmonieren, ist ein kleines Wunder der Natur. EinOpal mit Farbspiel ist ein Edelstein für Menschen, die etwasAußergewöhnliches suchen. Jeder Edelstein, jedes Farbspiel trägt seineigenes, kleines Geheimnis in sich, das stets neu entdeckt werdenmöchte. Es ist kein Wunder, dass die Beschreibungen der Muster sofantasievolle Namen wie "Harlekin" und "Chinese Writing" (zu Deutsch:"chinesische Schriftzeichen") tragen.Aber auch mittel- und südamerikanische Feueropale stehen hoch imKurs. Diese Opale ohne Farbspiel besitzen einen eigenen Reiz. Beiihnen ist es die attraktive Körperfarbe, die sie für Sammler undLiebhaber so begehrenswert macht. Verantwortlich für die attraktivenFarben sind Spurenelemente wie beispielsweise Eisen. Am bekanntestensind die Feueropale aus Mexiko mit ihrem leuchtenden Orange-Rot. Dochgibt es auch weitaus seltenere Farben in der Welt der Feueropale.Kürzlich konnte Juwelo eine außergewöhnliche Kollektion mit BlauenOpalen aus Peru präsentieren, der beweist, dass nicht nur Australienund Mexiko die Länder sind, die man als Opal-Fan auf dem Schirm habenmuss.Opale, ob mit oder ohne Farbspiel, bestehen aus Siliziumdioxid.Historisch etabliert ist für jede Form der siliziumhaltigenMineralien auch der weitgefasste Begriff Kiesel, darum werden Opalein manchen wissenschaftlichen Publikationen auch als hydratisiertesKieselgel geführt. Am ungewöhnlichsten am Opal ist allerdings seinnennenswerter Anteil an Wasser. Je nach Art variiert der Anteil,liegt im Durchschnitt aber bei 6%. Entscheidend für das Ausseheneines Opals ist allerdings die Anordnung der Schichten ausSiliziumdioxid bei der Bildung des Opals.Opale schmeicheln aufgrund ihrer Farbvielfalt jedem Hauttyp.Zusammen mit Turmalin sind sie die offiziellen Geburtssteine imOktober und sind so ein hervorragendes Geschenk für alleOktobergeborenen. Bei Juwelo finden Sie eine große Auswahl an Opalen- live im TV oder online auf juwelo.de.Über JuweloDie Juwelo Deutschland GmbH ist ein in Berlin ansässigesUnternehmen. Juwelo startete am 1. Juni 2008 im TV und präsentiertseitdem 18 Stunden täglich live echten Edelsteinschmuck. DerOnlineshop juwelo.de ist rund um die Uhr mit einem vielfältigenAngebot erreichbar. Heute bietet Juwelo über eine Vielzahl vonelektronischen Vertriebskanälen (u.a. TV, Internet, Smart TV undSmartphone-App) europaweit farbigen Edelsteinschmuck zum bestenPreis-Leistungs-Verhältnis in jedem Segment an. Neben deminteraktiven Live-Verkauf im TV gibt es außerdem klassischeFestpreisangebote im Onlineshop, sodass Schmuckliebhaber zu jederZeit und von jedem Ort auf das breite Angebot von Juwelo zugreifenkönnen. Der Edelsteinschmuck wird in höchster Präzision in eigenenFertigungen in Thailand und Indien von ausgebildeten Goldschmiedenhandgefertigt. Das Sortiment von Juwelo Deutschland umfasstSchmuckstücke mit einer Vielzahl unterschiedlicher Edelsteine,zurzeit sind ca. 500 verschiedene Edelsteinvarietäten im Angebot.Jedes Schmuckstück wird mit einem Echtheitszertifikat geliefert, dasAuskunft gibt über Maße, Gewicht, Herkunft sowie über das verwendeteEdelmetall.Pressekontakt:Kontakt:Juwelo Deutschland GmbHMax PfauErkelenzdamm 59/6110999 BerlinOriginal-Content von: Juwelo Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell