Einhell Germany: Einfach unglaublich

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Einhell Germany, die im Segment "Haushaltsgeräte" geführt wird. Die Aktie schloss den Handel am 28.08.2018 an ihrer Heimatbörse Xetra mit 97,6 EUR.

Einhell Germany haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 7 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 7 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Dividende: Das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs wird üblicherweise als Dividendenrendite angegeben. Der Wert kann börsentäglichen Schwankungen unterliegen und ist somit eine sich dynamische verändernde Kennzahl. Einhell Germany liegt mit einer Dividendenrendite von 1,25 Prozent aktuell unter dem Branchendurchschnitt. Die "Home & Office Products"-Branche hat einen Wert von 2,51, wodurch sich eine Differenz von -1,27 Prozent zur Einhell Germany-Aktie ergibt. Auf der Basis dieses Resultats bekommt die Aktie von der Redaktion eine "Sell"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

2. Sentiment und Buzz: Einhell Germany lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret: Die Aktie hat dabei eine erhöhte Aktivität im Netz hervorgebracht. Dies deutet auf eine starke Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Buy"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung war eher gut, es ließ sich eine positive Änderung identifizieren, was eine Einschätzung als "Buy"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Einhell Germany in diesem Punkt die Einstufung: "Buy".

3. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 16,62. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Einhell Germany zahlt die Börse 16,62 Euro. Dies sind 79 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Home & Office Products" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 80,46. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Buy" eingestuft.