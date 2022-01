Einhell Aktie bleibt ein KAUF. So der aktuelle Platow Brief. Warum? KGV, Aussichten, …

Einhell Aktie legte in den letzten Monaten bereits eine beeindruckende Kursentwicklung hin, man könnte die Einhell Germany AG (ISIN: DE0005654933) als eindeutigen Corona-Gewinner klassifizieren, aber das greift zu kurz. Trotz beeindruckender Kursentwicklung sieht der PLATOW BRIEF in der Aktie weiteres Potenzial. Ein klarer KAUF für die Analysten des PLATOW BRIEF’s. Wieso?