"Einheit sofort!" 30 Jahre nach dem Fall der Mauer Dokumentation von Joachim Görgen am Do., 7.11.2019, 21 Uhr im SWR Fernsehen (FOTO)

Mainz (ots) -Der Fall der Mauer am 9. November 1989 war ein historischerWendepunkt - nicht nur für das damals noch geteilte Deutschland. DieMontagsdemonstrationen in Leipzig waren durch die "Tagesschau" auchim Westen bereits bekannt. Kamerateams aus der ganzen Welt haben dieEreignisse in Berlin im November 1989 festgehalten. Alles ist bestensdokumentiert. Was aber geschah in der DDR-Provinz? Wenige Tage nachdem Fall der Mauer ist Joachim Görgen als junger Reporter desSWF-Landessenders Rheinland-Pfalz nach Erfurt in die Partnerstadt vonMainz gefahren. 30 Jahre danach macht sich der Journalist auf dieSuche nach seinen Interviewpartnern von damals. Viele sind verstorbenoder krank und gebrechlich. Doch drei von ihnen trifft er im Sommer2019 wieder. Das SWR Fernsehen zeigt "'Einheit sofort!' 30 Jahre nachdem Fall der Mauer" am Donnerstag, 7. November 2019, ab 21 Uhr.Joachim Görgen spricht noch einmal mit Matthias Büchner. Büchnerwar Mitbegründer des "Neuen Forums" und treibende Kraft beimdemokratischen Umbruch im Herbst 1989. Heute arbeitet er wieder alsGrafiker in Erfurt und gibt Seminare für dieKonrad-Adenauer-Stiftung. Auch den CDU-Politiker Hartmut Stolz trifftder Autor wieder. Der gelernte Bauingenieur hat sich damals für eineNeuausrichtung der Ost-CDU ("Blockpartei") engagiert und war langeZeit Mitglied des Stadtrats. Später hat er sich in Erfurt alsBau-Unternehmer selbstständig gemacht. Der dritte Gesprächspartnerist Edelbert Richter: Der evangelische Pfarrer hat 1989 die neuePartei "Demokratischer Aufbruch" mitbegründet, ist dann aber 1990 zurSPD gewechselt. Für die SPD saß er in der letzten DDR-Volkskammer unddanach im Bundestag. Später hat er aus Protest gegen die Agenda 2010die SPD verlassen.Wie schätzen ehemalige DDR-Bürgerrechtler die heutige politischeStimmung ein? Wie sehen die drei heute den großen Umbruch von damals?Wie schätzen die ehemaligen DDR-Bürgerrechtler die politischeStimmung heute ein? Wie bewerten sie die Wahlerfolge der AfD, die imOsten Deutschlands noch stärker ist als im Westen? Wie ist ihrepersönliche Bilanz?Historische Aufnahmen aus dem Jahr 1989Während die Oppositionsgruppen nach dem Fall der Mauer daspolitische System demokratisieren wollen, verlassen damals weiterhinviele DDR-Bürger*innen ihre Heimat. Im gesamten Jahr 1989 sind mehrals 340.000 in die Bundesrepublik geflohen. Im Westerwald hat dieBundeswehr im November 1989 das Lager Stegskopf geräumt, um auch dortDDR-Übersiedler unterzubringen. Zu sehen sind Aufnahmen derüberfüllten Aufnahmelager in Freiburg und Bruchsal. Auch derGeschichte der Massenflucht aus der DDR spürt der Film nach undzeigt, wie schnell damals im Westen die "Willkommenskultur" gekipptist.Informationen dazu auch auf: http://swr.li/einheit-sofortFotos auf ARD-foto.de.Den Film "'Einheit sofort!' 30 Jahre nach dem Fall der Mauer" gibtes vorab für akkreditierte Journalisten auf presseportal.SWR.de.Nach der Ausstrahlung ist der Film www.ardmediathek.de/ard/ zusehen.