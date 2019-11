Eingriff geglückt! Erste Echtzeit-Herz-OP im TV erzielt starke 6,1 Prozent Marktanteil bei Kabel Eins

Unterföhring (ots) - Großes Interesse an "Die Klinik - Operation am offenenHerzen": Die erste Echtzeit-Dokumentation eines kardiochirurgischen Eingriffs imdeutschen Fernsehen, durchgeführt von Prof. Dr. Martens am UniversitätsklinikumMünster, erzielte am Donnerstagabend bei Kabel Eins sehr gute 6,1 ProzentMarktanteil bei den 14-bis 49-jährigen Zuschauern. Der Eingriff beeindruckte dieZuschauer im TV und sorgte auch in den sozialen Medien für viel Gesprächsstoff.Ebenso konnte "Die Klinik - Ärzte, Helfer, Diagnosen" um 20:15 Uhr punkten underreichte starke 5,7 Prozent Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe.Basis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | ProSiebenSat.1 TVDeutschland | Business Intelligence Erstellt: 08.11.2019 (vorläufig gewichtet:07.11.2019)Pressekontakt:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR - Factual & SportsBarbara StefanerTel. +49 [89] 9507-1128Barbara.Stefaner@ProSiebenSat1.comwww.presse.kabeleins.deOriginal-Content von: Kabel Eins, übermittelt durch news aktuell