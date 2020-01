Der Eingriff / Kommentar von Christian Knatz zur Organspende-Entscheidung

Mainz (ots) - Das hohe Niveau, auf dem der Bundestag über Organspendendebattiert hat, entspricht dem hohen Anspruch, dem das Ergebnis gerecht werdenmuss: juristisch und ethisch. Beide Gesetzentwürfe waren getragen von gutenAbsichten. Die Gegner der "Widerspruchslösung" hatten allerdings nicht nur mehrStimmen, sondern auch die besseren Argumente. Abgesehen von unredlichenVergleichen mit Ländern, in denen auch Herz-, nicht nur Hirntoten Organeentnommen werden, kamen ihre Kontrahenten auch im Bundestag in offenen Konfliktmit Geist und Buchstaben des Grundgesetzes. Aus den grausamen Erfahrungen derJahre 1933 bis 1945 haben dessen Verfasser die Lehre gezogen, das Grundrecht aufkörperliche Unversehrtheit gleich in Artikel 2 niederzulegen. Eingriffe oderauch nur Vorbehalte sind nicht statthaft, wenn es allein um Nützlichkeit geht -und sei es bei der Organspende. So wünschenswert eine höhere Zahl freiwilligerSpender ist, so zweifelhaft bleibt es, die Freiwilligkeit nur vorzutäuschen,indem Schweigen als Zustimmung gewertet wird. Als ob man seinen Leib verteidigenmüsste. Zur Entscheidungsfreiheit gehört die Freiheit, sich nicht zuentscheiden. Ein ausdrückliches Ja ist seit der Novellierung europäischenDatenschutzrechts bei jeder Verarbeitung personenbezogener Daten nötig. Und dassoll für Organspenden nicht gelten? Auch nach dem (Hirn-)Tod behält der Menschseine Würde als Person und mutiert nicht zum Ersatzteillager, auf das andereAnspruch und Zugriff haben. Der am Donnerstag beschlossene sanfte Druck aufpotenzielle Spender kann die gute Sache voranbringen. Ohne dass der Staatübergriffig wird.Pressekontakt:Allgemeine Zeitung MainzZentraler NewsdeskTelefon: 06131/485946desk-zentral@vrm.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/65597/4494393OTS: Allgemeine Zeitung MainzOriginal-Content von: Allgemeine Zeitung Mainz, übermittelt durch news aktuell