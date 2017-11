Eingliederungshilfe für behinderte Menschen: Zahl der Empfängerinnen und Empfänger 2016 um 1,3 % gestiegen

Wiesbaden (ots) - Im Jahr 2016 erhielten in Deutschland knapp 895000 Personen Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach dem 6.Kapitel des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (SGB XII). Wie dasStatistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, stieg die Zahl derEmpfängerinnen und Empfänger gegenüber dem Vorjahr um 1,3 %.Die Eingliederungshilfe hat die Aufgabe, eine drohende Behinderungabzuwenden, eine vorhandene Behinderung oder deren Folgen zubeseitigen beziehungsweise zu mildern und Menschen mit Behinderungenin die Gesellschaft einzugliedern.Im Jahr 2016 waren die Empfängerinnen und Empfänger vonEingliederungshilfe für behinderte Menschen im Durchschnitt 34 Jahrealt. Gut 59 % der Leistungsbezieher waren Männer und knapp 41 %Frauen. Empfänger waren im Durchschnitt mit 33 Jahren jünger alsEmpfängerinnen mit 36 Jahren.Für die Leistungen der Eingliederungshilfe für behinderte Menschenwurden rund 16,5 Milliarden Euro netto im Jahr 2016 aufgewendet. Daswar über die Hälfte (57 %) der gesamten Ausgaben für die Sozialhilfenach dem SGB XII in Höhe von 29,0 Milliarden Euro netto.Die vollständige Pressemitteilung mit Tabelle sowie weitereInformationen und Funktionen sind im Internet-Angebot desStatistischen Bundesamtes unter http://www.destatis.de/presseaktuellzu finden.Weitere Auskünfte gibt:Kerstin Clemen, Telefon: +49 (0) 611 / 75 82 63,www.destatis.de/kontaktRückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtTelefon: (0611) 75-3444E-Mail: presse@destatis.deOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell