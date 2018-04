Einführung von Tork EasyCube® Software bei Unilever senkt tägliche Reinigungsrunden von 90 auf 68

Weitere Suchergebnisse zu "Unilever":

Göteborg, Schweden (ots/PRNewswire) -Nach Einführung der Facility Management Software Tork EasyCube®wurde die Anzahl der Reinigungsrunden in Unilevers renommiertemHauptsitz in Hamburg reduziert - während gleichzeitig dieVerfügbarkeit von Papierhandtüchern und Toilettenpapier auf 100%gesteigert wurde. Durch Sensortechnologie und digitale Vernetzungliefert die Software Echtzeitdaten zum Reinigungs- undNachfüllbedarf, um eine effiziente Reinigung auf hohem Niveau zugewährleisten.Zur Ansicht des Multimedia News Release klicken Sie bitte hier:https://www.multivu.com/players/de/8302851-tork-easycube-software-unilever-hq/Der 2009 eröffnete Hauptsitz von Unilever Deutschland ist einBlickfang in der Kulisse von Hamburgs neuem Bezirk HafenCity.Aufgrund seiner Kombination aus Büroräumen und öffentlichen Bereichenkönnen die Besucherzahlen in den Waschräumen auf bis zu 5.000 proWochentag ansteigen. Dank Tork EasyCube® wurde es für das Team desGebäudemanagementunternehmens Sodexo viel leichter, auf effizienteWeise eine Top-Reinigungsqualität sicherzustellen.Tägliche Reinigungsrunden um 25% reduziertChristiane Doms, Standortleiterin für Sodexo am Unilever-Hauptsitz,berichtet, dass das technische Gebäudemanagement die Reinigungsrundenreduziert und gleichzeitig die Verfügbarkeit von Seife,Papierhandtüchern und Toilettenpapier auf 100 % erhöht hat. "Über 260Geräte sammeln dank digitaler Vernetzung Daten zu Füllständen vonSeifenspendern und Besucherzahlen. Unsere Reinigungskräfte rufendiese Informationen über die einfache Tork EasyCube®-Webanwendungauf, die ihnen genau anzeigt, wo sie gerade gebraucht werden. Aufdiese Weise vermeiden wir unnötige Füllstand-Checks und sind dank derbedarfsbasierten Reinigung immer einen Schritt voraus." DieReduzierung der Reinigungsrunden schafft mehr Zeit und Freiraum fürReinigungskräfte, um andere Aufgaben zu erledigen und somit nochbessere Qualität für die Kunden zu erreichen. Zudem ermöglicht es einstressfreieres und sinnbringenderes Arbeiten, da sie sich nun auf diewirklich wichtigen Aufgaben konzentrieren können.Digitale Intelligenz für eine neue Ära des GebäudemanagementsWenn er auf acht Monate Arbeit mit Tork EasyCube® bei Unileverzurückblicke, dann habe die Anwendung von IoT-Geräten zu einer sehrviel effizienteren Durchführung der Gebäudemanagementservicesgeführt, meint Marc Mrotzek, Leiter für Reinigung & Infrastruktur beiSodexo. "Als führendes Unternehmen im Bereich des Gebäudemanagementshalten wir immer Ausschau nach den neuesten Innovationen, um unsereServices für die Kunden weiter zu optimieren und die Lebensqualitätim Alltag zu steigern. Mit Tork EasyCube® konnten wir sowohl dieZufriedenheit unserer Kunden als auch unsere Effizienz erhöhen." BeiUnilever in Hamburg wird die datenbasierte Reinigung ebenfalls alsgroßer Erfolg gewertet. "Unsere erste Priorität ist dieGewährleistung der höchsten Standards für unsere Mitarbeiter. MitTork EasyCube® haben wir dieses Ziel, aber auch all unsere anderenZiele - wie mehr Effizienz - erreicht. Unsere Erwartungen wurdendefinitiv übertroffen", sagt Rainer Ringler, Workplace Services,Unilever.(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/676821/Tork_EasyCube.jpgVideo:https://www.multivu.com/players/de/8302851-tork-easycube-software-unilever-hq/Pressekontakt:Stefan BruckmannStefan.bruckmann@essity.com+49-172715-9084Original-Content von: Tork EasyCube, übermittelt durch news aktuell