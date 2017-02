Einführung von Fleetmatics REVEAL in Deutschland

Berlin (ots/PRNewswire) - Fleetmatics, ein weltweit führenderAnbieter von mobilen, personalisierten Lösungen fürDienstleistungsunternehmen aller Größen in Form vonSoftware-as-a-service (SaaS), hat heute die Verfügbarkeit vonFleetmatics REVEAL(TM) auf dem deutschen Markt über TrackEasyverkündet. Fleetmatics konnte im November 2016 TrackEasy Oy(https://www.fleetmatics.com/news/fleetmatics-expands-into-germany)aufkaufen, einen Software-Provider für das Flottenmanagement inDeutschland und Polen.Fleetmatics REVEAL ist eine leistungsfähige und einfach bedienbareFlottenmanagement Lösung, die eigens zur Unterstützung vonKosteneinsparungen und zur Produktivitätssteigerung für mobilesPersonal aller Art entwickelt wurde. Durch Flottenmanagement quasi inEchtzeit ermöglicht Fleetmatics REVEAL den Kunden einen umfangreichenÜberblick über den Status ihrer Teams vor Ort. Die cloudbasierteFlottenmanagementlösung unterstützt Dienstleister bei der Senkung derSpritkosten, Begrenzung der bezahlten Überstunden, Routenoptimierung,Verbesserung der Sicherheitsstandards und des Kundenservices sowiedie Minimierung von der Fahrzeugabnutzung."Fleetmatics REVEAL kann deutsche Unternehmen bei der Optimierungihres mobilen Personals helfen und diese dank der Kosteneinsparungenund dem differenzierten Kundenservice in wahre Wachstumsmotorenverwandeln", erklärt Krzysztof Kuros, Sales Director für Deutschlandund Polen und Mitgründer von TrackEasy.Über FleetmaticsDie zu Verizon gehörende Fleetmatics Group ist ein globalerAnbieter von mobilen Personallösungen für Dienstleistungsunternehmenaller Größen in Form von Software-as-a-service (SaaS). UnsereFlottenmanagementlösungen ermöglichen einem Unternehmen, denHerausforderungen im Bereich des lokalen Flottenmanagements gerechtzu werden und die Produktivität ihres mobilen Personals zu steigern,indem brauchbare Business Intelligence aus Echtzeit-, Fahrzeug- undFahrerverhaltensdaten gewonnen wird. Die intuitiven,kosteneffizienten, internetbasierten Flottenmanagement Lösungen vonFleetmatics gewähren den Flottenbetreibern einen Überblick überaktuelle Fahrzeugstandorte, Spritverbrauch, Geschwindigkeit,gefahrene Kilometerzahlen sowie weitere Fakten über mobiles Personal.Dies ermöglicht die Senkung von Betriebs- und Kapitalkosten sowie dieSteigerung des Umsatzes. Ein integriertes, komplettes, mobilesProdunkt zum Personalmanagement umfasst zusätzliche Funktionen imBereich Auftragsmanagement, um den Mitarbeiter vor Ort zuunterstützen und die Auftragserfolgsquote durch Zahlung zubeschleunigen. Für mehr Informationen besuchen Sie bitte unsereWebseite http://trackeasy.de/.Medienbeauftragte:Juli BurdaFleetmatics, A Verizon Companyjuli.burda@fleetmatics.com(847) 378-4398Original-Content von: Fleetmatics Group, übermittelt durch news aktuell