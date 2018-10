Einführung von 4Klear(TM) - native 4K-Mikroskopkamera für die Chirurgie mit integrierter 4K-Aufzeichnung

Bradenton, Florida (ots/PRNewswire) - Med X Change Inc. (CEO: SethKardos) hat heute die Einführung und Verfügbarkeit* von 4Klearbekannt gegeben, einer 4K-Komplettlösung mit Kamera und medizinischemVideorekorder für Mikroskope in der Chirurgie (wie LeicaMicrosystems, Carl Zeiss Meditec, Haag-Streit Surgical, Alcon, MitakaKohki, Takagi, Topcon). Es handelt sich um zwei Produkte in einem,das mit vereinfachter Nutzung und bei reduzierten Kosteneinzigartige, native 4K-Bildqualität bereitstellt."Details und Auflösung in 4K dieser Kamera sind definitivspektakulär und die besten, die ich je gesehen habe!" sagte Dr. IkeAhmed, Leiter der Abteilung für Augenheilkunde bei Trillium HealthPartners in Mississauga (Ontario).Weitere Informationen über die Medizinkamera 4Klear erhalten Siehier: https://medxchange.com/project/4klearEs handelt sich um die erste native 4K-Medizinkamera(https://medxchange.com/) auf dem Markt. Sie verfügt über einen True4K CMOS Chip (1/2 Zoll, hintergrundbeleuchtet), der Video in 4K UHDmit 50/60 Hz und modernster BT.2020 10 Bit 4:2:2 Farbtiefe aufmehreren Videoausgängen bereitstellt (12G-SDI, HDMI 2.0, Quad-SDIsowie 3G-SDI, DP 1.2 *).Und echtes 4K-Video ist nur der Anfang! Das Produkt verfügt überein umfangreiches Paket von Funktionen, darunter:- IEC 60601-1:2012 (Version 3.1)- IEC 60601-1-2:2014 (Version 4.0)- Nr. U8 18 05 74193 030- Integrierte 4K-Aufzeichnung und Aufnahme von Standfotos- Bildverwaltung mit Einstellmöglichkeiten durch den Arzt- Unbegrenzte Szenendateien für jedes Spezialgebiet- Integrierter Multitouchbildschirm (12,7 cm) für die Steuerung vonKamera und Rekorder- Optionen für DICOM-Integration(https://medxchange.com/support/dicom-conformance-statement/) undLive-Videostreaming über IP (RTSP)- Medxstream Plus*, eine iOS App, mit welcher Benutzer die Kamera undderen Funktionen über eine verschlüsselte Verbindung drahtlossteuern können- Konformität mit Anforderungen von HIPAA & DSGVO bezüglich derDatensicherheit- Medizinische Zertifikate:Der 4K CMOS Chip stellt hohe Empfindlichkeit, geringes Rauschen,leuchtende Farben und unübertroffene Auflösung bei sämtlichenVergrößerungen, die Chirurgen und Mitarbeiter heutzutage verlangen,zur Verfügung. Durch Verwendung eines 4K-60-Hz CMOS Chips (1/2 Zoll)stellt die 4Klear im Vergleich zu herkömmlichen Chips von 1/3 Zollein breiteres Blickfeld zur Verfügung. Dies ist enger an dem, was derChirurg durch die Linse des Mikroskops sieht und hat direkten Nutzenfür die gesamte Belegschaft im OP. Mit einem nativen 4K Chip wird dievierfache Zahl der Pixel von HD produziert und zudem die höhereFarbtiefe von 10 Bit für unerreichte Bildqualität bereitgestellt.Anfragen bezüglich des Produkts, Vertriebs, von Eigenmarken sowieOEM Board bitte an sales@medxchange.comStand auf der CNS 2018: 2038Stand auf der AAO 2018 2673*Die Produktionseinheiten werden Ende Oktober/Anfang Novemberausgeliefert*Medxstream Plus kommt im Apple iTunes Store heraus *DP1.2 wird mit künftigen Softwareversionen aktiviertFoto -https://mma.prnewswire.com/media/753530/4Klear_Native_4K_Camera.jpgOriginal-Content von: Med X Change, Inc., übermittelt durch news aktuell