Die Einführung des neuen O2O-Smart-Retailing-Modells von Suning führt zu einer Umsatzsteigerung von 155 % während des jährlichen 818 Shopping Festivals

Nanjing, China (ots/PRNewswire) - Suning.com ("das Unternehmen"),ein Fortune Global 500-Einzelhandelsunternehmen und Chinas größterOnline-to-Offline (O2O) Smart Retailer im Besitz der Suning HoldingsGroup, schloss am vergangenen Freitag seine sechste jährliche25-tägige 818 Shopping-Feieraktion ab und steigerte den Umsatz um155% gegenüber dem Vorjahr. Das Festival, bei dem Online- undOffline-Strategien mit neuen intelligenten Einzelhandelskonzeptenvereint wurden, brachte der offiziellen Retail-App von Suning.com anneun aufeinander folgenden Tagen den ersten Platz beim Download. DieZahl der aktiven Nutzer nahm dabei im Vergleich zum Vorjahr um 97 %zu und machte es damit zum bisher erfolgreichsten Shopping-Festivaldes Unternehmens."Das diesjährige 818 Festival war das erste, das die Vorteile derneuen intelligenten Einzelhandelsstrategie von Suning in denBlickpunkt rückte", sagte Zhang Jindong, Vorsitzender der SuningHoldings Group. "Jedes Jahr wollen wir die Leistungen der Vorjahreübertreffen, und in diesem Jahr haben wir einen Quantensprunggeschafft. Es geht dabei nicht nur um die Größe, sondern auch um dieFörderung unseres neuen Konzepts des zukünftigen Einzelhandels unddes stilisierten Wohnens durch intelligente Lösungen, die Verbindungverschiedener Konsumszenarien und die verstärkte Einbindung derKunden für ein besseres Einkaufserlebnis."Höhepunkte des 818 Shopping Festivals von Suning.com- Insgesamt 6.753 Suning Ladengeschäfte nahmen am Festival teil. Am25-tägigen Festival beteiligten sich Einzelhandelsgeschäfte,Einkaufszentren, Hotels, Sportgeschäfte, Kinos, SuFresh-Supermärkteund CVS- Mehr als 1.000 Suning Retail Cloud Stores stärkten den städtischenVerbrauchermarkt mit einem monatlichen Wachstum von 267 % währenddes Einkaufsfestivals- Am 18. August bedienten die 1.356 Einzelhandelsservices der letztenMeile von Suning CVS über 20 Millionen Kunden mit einem Umsatzplusvon 662 %- Über 150 Millionen Menschen sahen die Suning 818Spree-Topia-Veranstaltung live im Internet- Die Produktliste, die durch das Big-Data-System von Suningintelligent generiert wurde, sorgte jeden Tag für eineEinkaufsbegleitung von mehr als 1 Million Nutzern- Über 30.000 Markenanbieter und 35.000 Nutzer profitierten vomSmart-Data-Betrieb von Suning- 40 neu errichtete Kühlhäuser von Suning Logistics lieferten währenddes Festivals frische Lebensmittel für über 50 Millionen Kunden in173 Städten- Lippenstift bleibt eines der meistverkauften Kosmetikprodukte imAusland mit einem Umsatzplus von 365 % am chinesischen Valentinstaggegenüber 2017- Suning startete die "Appollo", eine auf Blockchain-Technologiebasierende Plattform, die es Verbrauchern ermöglicht, dieinteraktive Technologie zu nutzen und Online-Einkaufsrabatte zuerhaltenDie intelligente Einzelhandelsstrategie von Suning konzentriertsich auf eine Zukunft des Einzelhandels, in der Fortschritte derneuen Technologien genutzt und verschiedene Einkaufsszenarienzusammengeführt werden. Ziel dabei ist es, innovativeOnline-to-Offline-Erlebnisse für die Verbraucher zu schaffen, die dieEinkaufsstraßen wiederbeleben und das Einkaufen interessanter undunterhaltsamer gestalten sollen. Um die zahlreichen Bestellungenwährend der 25-tägigen Verkaufsveranstaltung zu bearbeiten, stellteSuning eine breite Palette von Liefermöglichkeiten bereit,einschließlich des bahnbrechenden Drohnen- und selbstfahrendenFahrzeugservices. Einzelhändler und Verbraucher profitierten auch vonder intelligenten Finanzdienstleistung von Suning, die ihnen über 38Millionen RMB gespart und den Handelspartnern mehr als 3 MilliardenRMB an Finanzdienstleistungen und Support zur Verfügung gestellt hat.Während des 25-tägigen Festivals kombinierte Suning Online- undOffline-Aktivitäten, um überzeugende Erlebnisse für seine Kunden zuschaffen. Ihr Spitzenevent "Spree-Topia" lockte über 60.000 Besucherin ihren Pop-Up-Store und generierte über 150 Millionen Zugriffeonline. Das Unternehmen präsentierte 818 auch über seine ContentCreation und Sharing App "The Number 1 Buyer", einem Online-Raum, indem Kunden mit Prominenten interagieren, Videoinhalte austauschen undauf unterhaltsame Weise direkt einkaufen können.Verbraucher, Online-Meinungsbildner und Einzelhändler haben dieneue Vision des zukünftigen Einzelhandels von Suning begeistertaufgenommen. Bis heute hat "The Number 1 Buyer" 5.000 aktiveProminente und Meinungsbildner, die insgesamt über 80 MillionenThemen gestalten.Informationen zu 818 Shopping FestivalDas "818 Shopping Festival" von Suning wurde 2014 ins Lebengerufen und ist eine jährlicheOnline-to-Offline-Verkaufsveranstaltung. Sie organisiert Rabatte undWerbekampagnen in den nationalen und internationalenEinzelhandelskanälen des Konzerns, darunter über 5.000 selbstbetriebene Ladengeschäfte und die E-Commerce-Plattform Suning.com,die mit 500 Millionen Nutzern zu den drei führenden chinesischenB2C-Plattformen zählt.Informationen zu SuningDie 1990 gegründete Suning Holdings Group (Suning) ist eines derführenden chinesischen Handelsgesellschaften mit zwei börsennotiertenUnternehmen in China und Japan. Im Jahr 2017 belegte Suning mit einemJahresumsatz von 65,7 Milliarden US-Dollar (412,95 Milliarden RMB)den zweiten Platz unter den 500 größten Privatunternehmen Chinas. Im Sinne seiner Mission "Lead the Ecosystem across Industries by Creating An Elite Quality of Life for All" hat Suning sein Kerngeschäft in acht einzelnen Branchen gestärkt und ausgebaut: Suning.com, Logistik, Finanzdienstleistungen, Technologie, Immobilien, Medien und Unterhaltung, Sport und Investment, wobei Suning.com in der Fortune Global 500 gelistet war.