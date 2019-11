Einführung einer Meister- sowie Gründungs- und Übernahmeprämie durch die Landesregierung ist richtig - aber nicht genug!

Stuttgart (ots) - Nachdem die AfD seit über einem Jahr die Gleichstellung derAusbildung zum Meister im Handwerk mit einem Hochschulstudium fordert, habe sichnun die Landesregierung zu einer Meister- sowie Gründungs- und Übernahmeprämiedurchgerungen, stellt die AfD-Landtagsabgeordnete Carola Wolle fest. "EinSchritt in die richtige Richtung, aber nicht genug, um die dringend notwendigeAttraktivität der Handwerksberufe zu erhöhen", so Wolle. Das Handwerk klagezurecht über einen signifikanten Mangel an Auszubildenden. Dies liege nichtzuletzt daran, dass der Großteil der Schüler heute das Abitur mit anschließendemStudium anstrebe. "Wen wundert das, wenn die Hochschulausbildung kostenlos ist,die Ausbildung zum Meister aber selbst bezahlt werden muss", fragt Wolle. Wennman bedenke, dass alleine der Meistervorbereitungskurs und die Meisterprüfungmit bis zu 10.000 Euro zu Buche schlagen, so dürfe bezweifelt werden, dass eineMeisterprämie in Höhe von 1500 Euro hieran grundlegend etwas ändern werde, istWolle überzeugt.Politik muss angemessene Rahmenbedingungen schaffenDie AfD werde im kommenden Haushalt Zuschüsse für eine kostenlose Ausbildung zumMeister in Höhe von elf Millionen Euro beantragen. "Nur durch konsequenteUnterstützung der Handwerkerausbildung kann dem fatalen Trend derÜberakademisierung entgegengewirkt werden", meint die wirtschaftspolitischeSprecherin der AfD-Fraktion. "Das Handwerk ist eine der tragenden Säulen derWirtschaft im Land. Es ist daher die Aufgabe der Politik, Rahmenbedingungen zuschaffen, die es ihm ermöglichen, auch zukünftig seine wichtige Rolleauszufüllen", so Wolle.Pressekontakt:Klaus-Peter Kaschke, Lic. rer. publ.Pressestelle der AfD-Fraktion im Landtag von Baden-WürttembergKonrad-Adenauer-Straße 370173 StuttgartTelefon: +49 711-2063 5639Klaus-Peter.Kaschke@afd.landtag-bw.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/127902/4447806OTS: AfD-Fraktion im Landtag von Baden-WürttembergOriginal-Content von: AfD-Fraktion im Landtag von Baden-Württemberg, übermittelt durch news aktuell