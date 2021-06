Einführung des SmallRig Mini Follow Focus 3010, ausgestattet mit frei positionierbarem A/B-Anschlag zur Gewährleistung der Steuergenauigkeit für Videoersteller

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - SmallRig gab heute die Markteinführung des Mini Follow Focus 3010 (https://www.smallrig.com/smallrig-mini-follow-focus-3010.html?afmc=2w7) bekannt, der mit einem frei schaltbaren A/B-Stopp ausgestattet ist und es Content-Erstellern erleichtert, Videos in einer komplizierten Umgebung zu drehen."Inspiriert von den Rädern eines Sportwagens ist der SmallRig Mini Follow Focus 3010 (https://www.smallrig.com/smallrig-mini-follow-focus-3010.html?afmc=2w7) wie ein Rad mit Profil geformt, um seine schnelle Steuerungsgenauigkeit in verschiedenen Aufnahmeszenarien zu unterstreichen", sagt Jason Yao, Product Line General Manager von SmallRig. "SmallRig Mini Follow Focus 3010 (https://www.smallrig.com/smallrig-mini-follow-focus-3010.html?afmc=2w7) ist auch mit umweltfreundlichem Gummi entworfen, bei SmallRig möchten wir negative Auswirkungen auf unsere Umwelt reduzieren, in der Zwischenzeit ist das von uns verwendete Material gut kombiniert von Feuchtigkeit und Rutschfestigkeit."- Freie Positionierung: Einstellbarer A/B-Anschlag ermöglicht die Voreinstellung von 2 Abständen für schnelles und zuverlässiges Fokussieren- Hochkompatibel: Unterstützung für DSLR- und spiegellose Kameras. Kompatibel mit analogen/digitalen M0.8-Objektiven und Adapterringen sowie mit austauschbaren M0.8-65T/43T/38T-Zahnrädern.- Einfache Bedienung & Montage: Modularer Aufbau mit NATO-Schiene, kann auf der oberen und unteren Schiene montiert werden. Die Schnellkupplung ermöglicht eine 360 °-Drehung und einen ungehinderten Zugriff auf den Zoomring. Mit dem optional montierten Joystick und der Fokuspeitsche überwindet er die Grenzen des Arbeitsabstandes, wenn Sie den Mini Follow Focus 3010 verwenden.- Breiter Anwendungsbereich: Unterstützt Handheld, Stativmontage und mehr. Nur durch Verstellen der Position oder Wechseln der Gänge können Sie verschiedene Kameramodelle und Objektive verwenden.- Portabel & kompakt: ca. 159 g (6.88 oz.)Preise und VerfügbarkeitSmallRig Mini Follow Focus 3010 (https://www.smallrig.com/smallrig-mini-follow-focus-3010.html?afmc=2w7) ist ab sofort weltweit verfügbar.UVP:$ 99,00 (GST enthalten & Einfuhrsteuer kann auftreten )Informationen zu SmallRigSmallRig wurde 2009 gegründet und entwirft und baut die von Content Creators bevorzugten Rigs und Zubehörteile für Kameras und Gimbals. Das Angebot reicht von handgeführten Kompaktkäfigen bis hin zu Schulterstützen, Stativsystemen und extrem einzigartigen Teilen, um die Rigs Ihrer Träume in die Realität umzusetzen. Durch DreamBig-Projekte der Mitgestaltung mit globalen Filmemachern und Fotografen machen wir ihren großen Traum realisierbar.Pressekontakt:Pressekontakt:Valley ChiangMarketing Manageroverseas_marketing@smallrig.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1529467/1.jpgOriginal-Content von: SmallRig, übermittelt durch news aktuell