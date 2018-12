Einflussreiche Übernahme / Webedia Deutschland erwirbt die Influencer Marketing Agentur flow:fwd (FOTO)

Finanztrends Video zu



Hamburg (ots) -Einige der national erfolgreichsten Influencer, 120 MillionKontakte pro Monat, aktiv in allen relevanten Branchen: Mit derAkquise von flow:fwd hat Webedia Deutschland, Tochtergesellschaft derfranzösischen Webedia Group, einen wichtigen Meilenstein gesetzt undeinen weiteren großen Player der Entertainment Industrie an Bordgeholt.Der Vertrag wurde vergangene Woche unterzeichnet. WebediaDeutschland Geschäftsführer Marc-Andreas Albert über die Akquise:"flow:fwd passt von der Kultur und Vision perfekt zu Webedia. Unstreibt das Gleiche voran: innovatives Entertainment für Millenials,das für unsere Kunden Mehrwert schafft."flow:fwd ist eine der kreativsten und wichtigsten InfluencerMarketing und Management Agenturen im deutschsprachigen Raum.Exklusive Kooperationen sowie die individuelle Betreuung von Talentsund Kunden haben oberste Priorität. Die konzeptionelle undstrategische Entwicklung von eigenen Formaten sowieplattformübergreifenden Kampagnen machen flow:fwd einzigartig amMarkt. Mit Youtubestars wie Apecrime (>6 Millionen YouTubeAbonnenten), GermanLetsPlay (>2.9 Millionen YouTube Abonnenten),ungespielt (> 3 Millionen Youtube Abonnenten), Melina Sophie (>2.2Millionen Youtube Abonnenten), Inscope21 (>2.7 Millionen YouTubeAbonnenten), UnsympathischTV (>1.5 Millionen Youtube Abonnenten) undvielen weiteren hat die Hamburger Kreativschmiede zahlreiche vonDeutschlands erfolgreichsten Influencern exklusiv unter Vertrag.Wie auch allyance, Webedias hauseigenes YouTube-Netzwerk undInfluencer Marketing-Agentur, ist flow:fwd auf die Beratung undEntwicklung von Influencer Strategien in den Bereichen Gaming,Lifestyle, Comedy und Fitness spezialisiert. Dabei ergänzt dieExpertise von allyance im Scouting und der Nachwuchsförderung denFokus von flow:fwd auf Webvideo-Superstars. CEO und Co-Founder MarkusFrey sagt: "Wir freuen uns riesig, ab heute ein Teil der WebediaGruppe zu sein. Uns war es sehr wichtig, dass wir einen Partner fürdie Weiterentwicklung von flow:fwd finden, der die gleichen Ziele undWerte verfolgt wie wir. Webedia hat in der Vergangenheit gezeigt,dass sie trotz ihrer Größe ein agiles Schnellboot sind, wir denkendas dies in unserer Branche essentiell wichtig ist, um auf alleaktuellen Entwicklungen sehr schnell, flexibel und kreativ reagierenzu können. Wir sind uns sicher, dass wir von nun an gemeinsam einennoch besseren Service, Leistung und Produktions Know how für unsereTalents und Kunden bieten werden."Ab 2019 wird Pepe Wietholz als CCO den Kreativbereich bei flow:fwdleiten und gemeinsam mit Kunden und Talents Konzepte und Strategienentwickeln. Hendrik Martens als Gründungsmitglied des BVIM übernimmtab 2019 die Rolle des CMO und wird verstärkt die Außenwahrnehmung undNew Business Entwicklung von flow:fwd vorantreiben.Seit der Gründung 2015 hat sich flow:fwd einen namenhaftenKundenstamm aufgebaut: Weltweit bekannte Entertainmentmarken wieDisney, LG, Universal, Ubisoft und Vodafone, Lifestyle Größen wieJack and Jones, Unilever und Lieferando sowie weitere bekannte Markenwie Shell vertrauen auf die Expertise der Agentur.Mit der Übernahme erweitert Webedia nicht nur seinKundenportfolio, auch entstehen durch die Zusammenarbeit zahlreicheSynergien. Auch für flow:fwd öffnet die Partnerschaft neue Türen. Sosind sie mit der Akquise ein Teil von TalentWeb, dem größtenInfluencer Netzwerk weltweit, geworden. Mit über 600 exklusivenInfluencern und 4 Milliarden Views pro Monat ist TalentWeb auf vierKontinenten vertreten und schafft es so, globale Kampagnen mit seinenTalents umzusetzen.Wie bei jeder Akquise von Webedia verbleiben Gründer, CEO und Teamauch nach der Übernahme im Unternehmen. Den Grund dafür verrätMarc-Andreas Albert: "Markus, Hendrik und Pepe haben mein vollstesVertrauen, dass sie es schaffen, flow:fwd auf das nächste Level zubringen, weil sie langfristige Beziehungen mit ihren Influencernaufgebaut, und gleichzeitig bewiesen haben, dass sie ihre Kundenimmer bestens beraten. Jetzt muss Webedia ihnen helfen, noch mehr zuerreichen, vor allem durch Synergien mit unserem Netzwerk allyanceund mit unserer Video Expertise."Die Consultingagentur Technology Return agierte bei denAkquisitionsgesprächen als Finanzberater von flow:fwd. Pier11fungierte in der Transaktion als Rechtsberater.Pressekontakt:Tim Krause-Murroni0049 174 912 81 56t.krause@galaktus.plOriginal-Content von: flow:fwd GmbH, übermittelt durch news aktuell