Der Einfluss des E-Rezepts auf das deutsche Gesundheitssystem / E-Rezept: Das Ende der Versorgungssicherheit? (FOTO)

--------------------------------------------------------------Zur kostenlosen Studiehttp://ots.de/KAUnDz--------------------------------------------------------------München (ots) -Fakt ist: Das E-Rezept kommt nach Deutschland. Mit derbevorstehenden Einführung im Frühjahr 2020 werden die Karten neugemischt. Die Marketingberatung Dr. Kaske hat in einer großenE-Rezept-Studie analysiert, wie das E-Rezept den Apothekenmarktverändert. Die Prognose: Die Zahl der Vor-Ort-Apotheken könnte umüber 7.000 Apotheken zurückgehen.Das elektronische Rezept wird das Gesundheitswesen als wesentlicheKomponente der Digitalisierung nachhaltig und tiefgreifend verändern.Doch was bedeutet dieser Meilenstein konkret für Apotheker,Hersteller und Verbraucher? Die E-Rezept-Studie der MarketingberatungDr. Kaske schafft jetzt Klarheit. "Für die Studie haben wir über5.000 Verbraucher, 235 Apotheken und 107 Hersteller befragt undMarktprognosen aufgestellt. Die Studie gibt Auskunft zum aktuellenMeinungsbild in Deutschland. Im Detail analysiert werden die mit derEinführung des E-Rezeptes verbundenen Erwartungen und Bedenken derdrei Stakeholdergruppen. Experten-Statements zum Einfluss desE-Rezeptes auf das deutsche Gesundheitssystems komplettieren dieumfassende Studie" erläutern die Studienautoren Fabian Kaske, MarieSophie Kaiser und Ebru Pekel.ApothekensterbenOnline-Apotheken sehen im E-Rezept eine einmalige Chance undkönnen die Ablösung des Papierrezepts kaum erwarten. Die gerade imBMG in Diskussion stehende Ausstellung von Folgerezepten durchOnline-Apotheken beflügelt die Prognosen des zukünftigenMarktpotentials. Noch liegt der Rx-Online-Anteil bei überschaubaren1,5%. Die regulatorischen Veränderungen machen laut Dr. Kaske jedochein exponentielles Wachstum zunehmend wahrscheinlich: "Wir erwarteneine Steigerung des Rx-Versandhandelsanteils auf bis zu 10,2%, waseinem Umsatz von EUR5,1 Mrd. entspricht - zulasten der stationärenApotheken, die EUR4,3 Mrd. Rx-Umsatz verlieren. Das hat gewaltigeFolgen: bis 2030 könnte jede dritte Offizin-Apotheke schließen" sodie Studienautoren. Konkret bedeutet das, dass es in zehn Jahren nurnoch 11.871 Apotheken in Deutschland geben könnte.Verbraucher sind offenDer Dr. Kaske Studie zufolge sind Verbraucher für regulatorischenVeränderungen sehr offen: "Wir haben Verbraucher gefragt, wie sie esfänden, wenn der Arzt nach der Untersuchung das E-Rezept direkt andie Apotheke vor Ort oder an die Online-Apotheke ihrer Wahl sendet.Mehr als die Hälfte aller Verbraucher befürwortet die Zusendung desE-Rezepts an die Apotheke." Die Hälfte der Verbraucher würde einE-Rezept online einlösen, obwohl bisher nur 1,5% dies aktuell machenund vor der Umfrage mehr als 70% noch nichts vom E-Rezept gehörthatten. EUR23,3 Mrd. Rx-Online-Umsatz p.a. würden entstehen, wennPatienten ihr Verhalten entsprechend ändern würden.Apotheker sind besorgt86,4% der Apotheker befürchten mit Einführung des E-Rezeptes dasAbwandern der Kunden zu ausländischen Versandapotheken. Die Dr. KaskePrognose zeigt eine potenziell-realistische Marktverschiebung vonüber EUR5,1 Mrd. Rx-Umsatz von Stationär zu Online. "Die Einführungdes E-Rezepts ist die größte Veränderung des Apothekenmarkts seit 15Jahren. Damals wurden die Versandapotheken eingeführt. DutzendeMilliarden Umsatz werden sich in Richtung Online verschieben durchE-Rezept, Apotheker-Folgerezept und die Digitalisierung. Es isterstaunlich, dass die Apotheker bei diesem Thema noch so still sind.Es geht immerhin um die Existenz von mehr als 7.000 Apotheken," soFabian Kaske, Geschäftsführer von Dr. Kaske.Hersteller wittern Geschäft92% der Hersteller sehen in Online-Apotheken großes bis sehrgroßes Potential für ihr OTC-Geschäft. 80% der Hersteller gehen davonaus, dass die Einführung des E-Rezepts den Rx-Online-Anteilvergrößern wird und weitere 68% erwarten, dass die Einführung desE-Rezepts den OTC-Online-Anteil vergrößern wird. Fabian Kaske betont,dass schnelles Handeln gefragt ist: "Für Hersteller ist dieE-Rezept-Einführung eine riesige Umsatzchance. Gerade Rx-Firmenmüssen jetzt Strategien entwickeln, um nicht von Digital First Movernabgehängt zu werden."Über Dr. Kaske:Dr. Kaske ist eine inhabergeführte Marketingberatung mit Fokus aufDigital Marketing, E-Commerce und Print Marketing. Das 53-köpfigeTeam mit Standorten in München und Belgrad berät große undmittelständische Kunden aus dem Gesundheits- und Lifestylemarkt inherausfordernden Marketingfragen und entwickelt maßgeschneiderteKommunikationsstrategien.