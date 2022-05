Einfache NFT Business-Plattform, Token von SKY Play auf MEXC Global notiert

Finanztrends Video zu Sky Deutschland



Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) -Am 12. Mai 2022 gab SKY Technology Co., LTD (http://www.skyplay.info/) bekannt, dass SKY Play seinen ersten Schritt auf dem Weg zu einer offiziellen Blockchain-Plattform gemacht hat, indem es seine Kryptowährung SKY Play Token (SKP) auf MEXC Global – einer der weltweit führenden Handelsplattformen für digitale Assets – notiert hat.SKP, die Schlüsselwährung der SKY Play-Plattform, nutzt das Polygon(MATIC)-Netzwerk, das als eine der besten Ethereum-Layer-2-Blockchains niedrige Transaktionsgebühren, hohe Geschwindigkeit und Skalierbarkeit bietet.Nach der Notierung der Kryptowährung auf MEXC Global wird SKY Technology eine Vielzahl neuer Lifestyle-Inhalte über SKY Play – eine einfache NFT-Geschäftsplattform – veröffentlichen und seine Notierungen an weiteren internationalen Kryptowährungsbörsen vorantreiben. Unter der Leitung des Unternehmens in Singapur wird das Unternehmen mit branchenführenden Partnern zusammenarbeiten, beginnend mit eP2E-Spielen, um seine Content-Services in verschiedenen Bereichen wie Film, Musik, Sport und Kunst auszubauen.Coin Grid, ein eP2E-Spiel („Easy Play-to-Earn"), ist der erste Einsatz, der in Zusammenarbeit mit SKP auf SKY Play bedient wird. Im Rahmen eines Alpha-Tests im vergangenen Monat erhielt Coin Grid positives Feedback von Spielenutzern als einfaches NFT-Spiel, das für alle zugänglich ist. Coin Grid wird im ersten Halbjahr dieses Jahres für den weltweiten Service freigegeben.Sang-ok Chang, CEO von SKY Technology, erklärte: „Wir werden neben Coin Grid noch mehr eP2E-Spiele und einfache NFT-Services in anderen Branchen als IT und Gaming anbieten. Das Ökosystem des SKP wird erweitert und die Zuverlässigkeit und Zugänglichkeit der SKY Play-Plattform kontinuierlich verbessert."SKY PlayAngefangen mit einfachen P2E-Spielen wird SKY Play eine große Vielfalt an Lifestyle-Inhalten anbieten, darunter Spiele, Sport, Bildung und Kunst, die alle über eine einfache NFT-Geschäftsplattform bereitgestellt werden, die für mobile UI/UX optimiert ist. SKY Play bietet einen größeren und besseren Raum als ein einfaches Portal und ermutigt Benutzer und Dienstanbieter, in einem benutzerfreundlichen, zuverlässigen und vertrauenswürdigen Ökosystem zu wachsen und zu gedeihen.MEXC GlobalMEXC Global wurde im April 2018 gegründet und ist eine Handelsplattform für digitale Vermögenswerte mit mehr als 7 Millionen Benutzern, die Dienstleistungen aus einer Hand wie Spot-, Margin-, gehebelte ETFs, Derivatehandel und Staking-Dienste bietet. Die Kernmitglieder des Teams kommen aus internationalen Unternehmen und Finanzunternehmen und haben Erfahrung in der Blockchain- und Finanzindustrie.Pressekontakt:Sujin Hwang,lienh@sky-technol.comOriginal-Content von: SKY Technology, übermittelt durch news aktuell