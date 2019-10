Einfach weniger Zucker: Lidl startet nationale Sensibilisierungskampagne zur Zuckerreduktion im Alltag (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Zucker NYBOT Rolling":

Finanztrends Video zu Zucker NYBOT Rolling



mehr >

Neckarsulm (ots) -Lidl-Löffel spart automatisch rund 20 Prozent Zucker, ohne dassVerbraucher Gewohnheiten ändern müssenEinfach weniger Zucker im Handumdrehen - der Lidl-Löffel mit einerErhebung in der Mitte zieht automatisch rund 20 Prozent Zucker ab undist das Symbol der neuen Lidl-Sensibilisierungskampagne zur Reduktionvon Zucker im Alltag. "Lidl reduziert seit vielen Jahren Schritt fürSchritt zugesetzten Zucker in Eigenmarkenprodukten. Um zu zeigen,dass jeder auch im Alltag ganz einfach Zucker sparen kann, haben wirden Lidl-Löffel erfunden. Damit wollen wir sensibilisieren undermöglichen gleichzeitig Genuss ohne Verzicht: Der gewohnte TeelöffelZucker im morgendlichen Kaffee beispielsweise bleibt ein LöffelZucker, nur mit 20 Prozent weniger", erläutert Anita Wälz,Geschäftsführerin Unternehmenskommunikation und Nachhaltigkeit beiLidl Deutschland.Lidl-Reduktionsstrategie 2025: 20 Prozent weniger ZuckerIm Rahmen der "Lidl-Reduktionsstrategie 2025" hat Lidl sich 2017das Ziel gesetzt, bis 2025 den absatzgewichteten unddurchschnittlichen Anteil an zugesetztem Zucker und Salz in Produktenseiner Eigenmarken um jeweils 20 Prozent zu senken. Im Fruit KingFruchtquark in der Geschmackssorte Banane hat das Unternehmenbeispielsweise den Zuckeranteil um rund 31 Prozent und im"Milbona"-Erdbeer-Joghurt der Fettstufe 5 Prozent bis zu 35 Prozentreduziert. Bei den Frosted Flakes der Eigenmarke "Crownfield" wurdeder Zuckergehalt um rund 29 Prozent gesenkt. Weitere Produkte undRezepturen werden kontinuierlich überprüft und angepasst. ImEigenmarkensortiment verfolgt das Unternehmen einen ganzheitlichenAnsatz, bei dem neben der Reduktion von Zucker und Salz auch dieReduktion von gesättigten Fettsäuren und der Energiedichte im Fokusstehen. Weniger Zucker ist zukünftig auch bei Getränken aus denHeißgetränkeautomaten in allen Lidl-Filialen möglich. Wer auf Süßenicht verzichten möchte, kann sich für die dritte Wahlalternative "20Prozent weniger Zuckerzugabe" und damit für den symbolischenLidl-Löffel entscheiden."'20 Prozent weniger' sind nicht viel. Das wird einem bewusst,wenn man mit dem Lidl-Löffel beispielsweise seine Heißgetränke wieTee oder Kaffee dosiert und kaum einen Unterschied schmeckt. Wirwollen in der Gesellschaft einen Aha-Effekt erzielen und zuDiskussionen Zuhause, in der Büroküche oder mit Freunden anregen:Wenn sich der Einspareffekt mit Zucker unkompliziert im Alltagintegrieren lässt, warum überträgt man das nicht auf Salz, Fett, Ölusw.? Mit dem Lidl-Löffel verbieten wir keinen Genuss oder hebenmahnend den Zeigefinger - als verantwortungsvolles Unternehmen wollenwir damit für eine bewusstere Ernährung sensibilisieren", ergänztWälz.Hohe Reichweite durch 360-Grad-KampagneAb 10. Oktober ist der Lidl-Löffel "mit dem Bauch" vonOut-of-Home-Plakaten über Online-Werbung bis in die sozialenNetzwerke auf strahlend gelbem Hintergrund präsent. In physischerForm erhalten Kunden diesen am 24. Oktober ab einem Einkaufswert von25 Euro kostenlos in jeder Lidl-Filiale, solange der Vorrat reicht.Wer an der Kasse keinen Lidl-Löffel erhalten hat, kann ihn imLidl-Onlineshop ab dem 10. Oktober zu einem Aktionspreis von 1 Centbestellen. Ab November wird die Kampagne um den Themenbereich"Backen" verlängert, beliebte Plätzchenrezepte mit 20 Prozent wenigerZucker sensibilisieren für einen bewussteren Genuss in der(Vor)Weihnachtszeit.Weitere Informationen zur "Lidl-Reduktionsstrategie 2025" finden sichim Lidl-Newsroom und auf der Homepage:https://unternehmen.lidl.de/www.lidl.de/reduktionÜber Lidl Deutschland:Das Handelsunternehmen Lidl gehört als Teil der UnternehmensgruppeSchwarz mit Sitz in Neckarsulm zu den führenden Unternehmen imLebensmitteleinzelhandel in Deutschland und Europa. Aktuell ist Lidlin 32 Ländern präsent und betreibt rund 10.800 Filialen in derzeit 29Ländern weltweit. In Deutschland sorgen rund 83.000 Mitarbeiter inrund 3.200 Filialen täglich für die Zufriedenheit der Kunden. Dynamikin der täglichen Umsetzung, Leistungsstärke im Ergebnis und Fairnessim Umgang miteinander kennzeichnen das Arbeiten bei Lidl. Seit 2008bietet der Lidl-Onlineshop Non-Food-Produkte aus verschiedenenKategorien, Weine und Spirituosen sowie Reisen und weitere Servicesan. Das Angebot des Lidl-Onlineshops wird ständig erweitert undumfasst derzeit rund 30.000 Artikel. Als Discounter legt Lidl Wertauf ein optimales Preis-Leistungsverhältnis für seine Kunden.Einfachheit und Prozessorientierung bestimmen das tägliche Handeln.Dabei übernimmt Lidl Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt undfokussiert sich im Bereich Nachhaltigkeit auf fünf Handlungsfelder:Sortiment, Mitarbeiter, Umwelt, Gesellschaft und Geschäftspartner.Lidl hat im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz in Höhe von 81,2 Mrd.Euro erwirtschaftet, davon 22,7 Mrd. Euro Lidl Deutschland. MehrInformationen zu Lidl Deutschland im Internet auf lidl.de.Pressekontakt:Pressestelle Lidl Deutschland07132/30 60 90 · presse@lidl.deOriginal-Content von: Lidl, übermittelt durch news aktuell