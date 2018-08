"Einfach weiter" - neue Imagekampagne positioniert ADAC als kompetenten Mobilitätshelfer / Konzept und Kreation stammen von Grabarz zweite Werbeagentur

München (ots) - "Einfach weiter" - so lautet das Leitmotiv derneuen ADAC Imagekampagne, mit der Europas größter Mobilitätsclub abDienstag, 21. August 2018, seine Mitglieder und die Öffentlichkeitanspricht. Die von der Hamburger Kreativschmiede Grabarz zweiteWerbeagentur entwickelte und realisierte Konzeptidee emotionalisiertauf ungewöhnliche, überraschende Art und Weise die VertrauensmarkeADAC und dessen umfassendes Portfolio. Ziel der zweistufigen Kampagneist es, die Transformation des ADAC vom erfolgreichen Pannenhelferzum kompetenten Mobilitätshelfer auf allen relevanten Kanälen sicht-und erlebbar zu machen.Alexander Möller, Geschäftsführer ADAC e.V.: "Der ADAC ist eineder stärksten und bekanntesten Marken Deutschlands mit einemunglaublich vielfältigen Leistungsangebot für seine Mitglieder. DieseBreite und Vielfalt transportieren wir mit der neuen Kampagne lautund aufmerksamkeitsstark. Wir setzen positive Akzente, indem wirdeutlich machen, wer wir sind und wofür wir stehen. Wichtig ist unsdabei, dass unsere unbestrittene Kernkompetenz Pannenhilfe auchweiterhin die erste Assoziation der Menschen mit dem ADAC bleibt.Entscheidend ist aber, dass künftig noch viele weitere positiveAssoziationen zum Mobilitätshelfer ADAC hinzukommen."Die neue Kampagne setzt auf unterschiedliche Kampagnenelemente,die kreativ mit dem Logo und der Wortmarke ADAC spielen. Dieunterschiedlichen Elemente sind zielgruppen- und kanalgerecht alsBewegtbild auf reichweitenstarken Online-Plattformen, in SocialMedia, den Mediatheken der TV-Sender sowie im Kino sichtbar. Darüberhinaus wird die Kampagne in aufmerksamkeitsstarkenOut-of-Home-Umfeldern sowie klassisch in Print ausgespielt. DieKampagnen-Website einfach-weiter.de flankiert die Kampagnenflightsund stellt zentral alle Informationen und Elemente bereit.Pressekontakt:ADAC NewsroomT +49 89 76 76 54 95aktuell@adac.deOriginal-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuell