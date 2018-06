Einfach und praktisch: Urlaub im eigenen Land ist bei den Deutschen beliebt / Wie eine aktuelle Studie zeigt, hat das auch emotionale Gründe (FOTO)

München (ots) -Wohin reisen Deutsche besonders gerne? Die Frage nach demReiseziel fällt überraschend aus: Immer mehr verbringen ihren Urlaubvorzugsweise in der Heimat. Gefragt nach dem Wunschziel wirdDeutschland an zweiter Stelle hinter den USA genannt. Und auch dieZahlen bestätigen die Beliebtheit von Inlandsreisen: Pro Jahrverreisen insgesamt 84,4 Prozent der Deutschen innerhalb des eigenenLandes. Nahezu jeder zweite Befragte unternimmt Kurzreisen (44,2Prozent). Doch auch für längere Aufenthalte bleiben viele inDeutschland. Jeder dritte gibt an, auch für Reisen, die länger alsdrei Nächte andauern, das Heimatland zu bevorzugen (34,2 Prozent).Hauptgründe sind Wandern, Familie und FreundeDie Akzeptanz von Inlandsreisen geht mit einem anhaltenden Trendeinher: Wandern, Spazierengehen und das Erkunden der Natur sind dermeist genannte Grund für Reisen innerhalb Deutschlands (46 Prozent).An zweiter und dritter Stelle folgen der Besuch bei Familie undFreunden (44,4 Prozent) sowie Baden, Wellness und Entspannung (37,6Prozent).Vorteile der Inlandsreisen: Anreise und SpracheBeim Urlaub in Deutschland haben es viele Reisende vor allem gernepragmatisch und unkompliziert: An erster Stelle geben 43 Prozent diekurze Anreise als Argument für eine Inlandsreise an. Aber auch dasgute Preis-Leistungsverhältnis (32,4 Prozent), die Sprache (31,2Prozent) und Sicherheit (23,4 Prozent) spielen eine große Rolle.Klassische Faktoren wie Wetter (9,4 Prozent), Essen (22,4 Prozent)und Kultur (11,4 Prozent) werden dagegen nicht so häufig genannt.Hierbei gibt es vor allem zwischen den Altersgruppen großeUnterschiede: Deutsche im Alter von 18 bis 29 Jahren verreisenhauptsächlich, um Freunde und Familie (42,4 Prozent) zu besuchen. Derzweitmeist genannte Grund dieser Altersgruppe sind Veranstaltungen,Events und Konzerte (35,9 Prozent). Bei Reisenden ab 49 Jahren habenneben dem Besuch von Familie und Freunden die Aspekte Wandern undKultur einen starken Einfluss auf das Reisen in der Heimat: Über dieHälfte (57,6%) gibt Wandern als Hauptgrund für die Inlandsreise an.Mehr als jeder dritte (36,4%) möchte sich kulturell oder durchSightseeing weiterbilden.Über die StudieInsgesamt 500 Deutsche ab 18 Jahren nahmen an der Studie teil, dieAllianz Global Assistance in Zusammenarbeit mit Marketagent.comdurchgeführt hat:Methode: Online-BefragungErhebungszeitraum: 20.11.2017 - 28.11.2017Umfang: 26 geschlossene und offene FragenGeschlecht: 250 Männer, 250 FrauenAltersstruktur: 18-29 Jahre (18,4 Prozent), 30-39 Jahre (16,2Prozent), 40-49 Jahre (22 Prozent), 50-59 Jahre (19,4 Prozent),60-69 Jahre (14,6 Prozent), älter als 69 Jahre (9,4 Prozent)Pressekontakt:Monika Reitsam-RiegerStellvertretende Leiterin UnternehmenskommunikationAWP P&C S.A., Niederlassung für DeutschlandTelefon: (089) 26 20 83 - 4113E-Mail: presse-awpde@allianz.comBahnhofstraße 1685609 AschheimNuno dos SantosServiceplan Public Relations & ContentTelefon: (089) 2050-4156Fax: (089) 2050-604156E-Mail: n.dossantos@serviceplan.comHaus der KommunikationBrienner Straße 45 a-d80333 MünchenOriginal-Content von: Allianz Global Assistance, übermittelt durch news aktuell