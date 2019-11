Einfach und intelligent gegen Wasserschäden

Frankfurt am Main (ots) - Helvetia Deutschland kombiniert Data Analytics mit demInternet of Things (IoT) zur Reduzierung von Leitungswasserschäden.Leitungswasserschäden sind nicht nur teuer. Sie vermindern auch dieLebensqualität der Betroffenen und können in Firmen zu großen Schäden undBetriebsausfällen führen. Bisher waren Maßnahmen zur Reduzierung oder garVermeidung von derartigen Schäden kostenintensiv und aufwändig. Alsserviceorientierter Versicherer hat Helvetia Deutschland das ProblemLeitungswasserleckage deshalb gemeinsam mit zwei Partner-Unternehmen gleich vonmehreren Seiten neu beleuchtet.Auf technischer Seite kooperiert der Versicherer mit dem belgischenTechnologieunternehmen Shayp. Dessen kabelloses Sensorinstrument analysiert ohneaufwändige Installation permanent den Wasserdurchfluss. Bei ungewöhnlichenMessergebnissen wird sofort eine digitale Warnmeldung an den Eigentümergesendet. Diese Technik setzt Helvetia ab November 2019 beginnend inNorddeutschland bei Privat- und Gewerbekunden ein.Zur Bestimmung des Leitungswasserschadenrisikos arbeitet Helvetia mit demRückversicherer Munich Re zusammen. Dank dessen neu entwickeltemDatenanalyse-Modell Aqualytix können relevante Risikotreiber in bei Helvetiaversicherten Gebäuden identifiziert und Schadenprognosen für die nahe Zukunftgegeben werden. Dadurch wird das Leitungswasserrisiko für den Versicherer besserkalkulierbar.Zusätzlich zur Prognose auf Datenbasis bietet Helvetia Deutschland versichertenGebäudeeigentümern ab Januar auch eine Risikoeinschätzung vor Ort. Hierbeiinspizieren Spezialisten bestehende Wasserinstallationen und zeigenSchwachstellen auf. Dies ermöglicht dem Eigentümer, drohenden Wasserschädenrechtzeitig vorzubeugen.Thomas Lanfermann, der als Ressortverantwortlicher diese Lösung für Kunden imUnternehmen begleitet, sagt: "Mit diesem umfassenden Paket stärkt Helvetia dieRolle weg vom reinen Risikoträger hin zum Risiko- und Lösungsberater für unsereKunden. Die geringen Kosten sollen dazu beitragen, dass diese Maßnahmen in derBreite eingesetzt werden."Gewinner dieser Innovation sind Kunde und Umwelt gleichermaßen. Neben derSchadenprävention profitiert der Kunde von der modernen Technik, indem er seinenWasserverbrauch kontinuierlich im Blick behalten und entsprechend optimierenkann. Der Sensor kann somit einerseits das Verbrauchsverhalten positivbeeinflussen, andererseits unnötige Wasserverluste reduzieren und dabei sowohlökologische als auch finanzielle Mehrwerte schaffen.Pressekontakt:Helvetia VersicherungenKlaus MichlDirektion für DeutschlandAbteilung PresseBerliner Straße 56-5860311 Frankfurt a. M.T +49 (0)69 1332 - 245E-Mail: presse@helvetia.deOriginal-Content von: Helvetia Versicherungen Deutschland, übermittelt durch news aktuell