Einfach überall elektrisierend: 400 E-Ladesäulen an Lidl-Filialen bis März 2020 (FOTO)

Finanztrends Video zu



mehr >

Neckarsulm (ots) -- Deutschlandweit flächendeckende Ladeinfrastruktur fürElektrofahrzeuge- Größtes Ladesäulennetz im deutschen LebensmittelhandelLidl investiert in den flächendeckenden Ausbau vonElektromobilität: Innerhalb eines Jahres sollen rund 400Lidl-Filialen mit Ladesäulen für Elektrofahrzeuge ausgestattetwerden, an denen die Kunden Strom aus erneuerbaren Energien tankenkönnen. Dadurch wird Lidl zum Betreiber des größten E-Ladenetzes imdeutschen Lebensmitteleinzelhandel sowie zum Treiber für Innovationund Klimaschutz."Um die Mobilitätswende in Deutschland voranzubringen, müssen wirden Menschen die Sorge vor einer begrenzten Reichweite nehmen. Daherist der flächendeckende Ausbau unserer Ladeinfrastruktur einentscheidender Faktor für den Erfolg von Elektrofahrzeugen und eineInvestition in die Mobilität von morgen", erklärt Wolf Tiedemann,Geschäftsleiter Zentrale Dienste bei Lidl Deutschland.Rollout bereits gestartetDerzeit stehen Kunden an Lidl-Filialen und Mitarbeitern inLidl-Logistikzentren rund 30 Ladesäulen für Elektrofahrzeuge zurVerfügung, etwa 20 weitere Säulen werden aktuell an Filialen in ganzDeutschland installiert. Die Geschwindigkeit des Ausbaus wird Lidldeutlich erhöhen: Ab sofort werden Neubauten obligatorisch mit einerE-Ladesäule ausgestattet und auch im Zuge einer Modernisierungerhalten Filialen eine Stromtankstelle. Langfristig werden möglichstviele Standorte mit mindestens zwei Ladepunkten ausgestattet. Darüberhinaus wird Lidl ab sofort an zusätzlichen Filialen in Autobahnnähesowie in ländlichen Regionen weitere Ladestationen errichten.Auf diese Weise wird die maximale Entfernung zwischen zweiLidl-Ladesäulen deutlich verringert. "Mit diesem Schritt erreichenwir, unser Ladenetz in Deutschland so zu verdichten, dass diemaximale Fahrtstrecke zwischen zwei Lidl-Ladesäulen 50 Kilometerbeträgt. Durchschnittlich werden es sogar unter 20 Kilometer sein",sagt Tiedemann.Intelligenter Ladepunkte-MixBeim Ausbau der elektrischen Ladeinfrastruktur setzt Lidl aufeinen intelligenten Mix aus AC- und DC-Ladepunkten verschiedenerLeistungsklassen bis 50 Kilowatt - in Autobahnnähe kommenleistungsstarke DC-Anlagen zum Einsatz. Je nach Standort undFahrzeugtyp können die Nutzer von E-Fahrzeugen beispielweise währendeines dreißigminütigen Einkaufes in der angrenzenden Lidl-Filiale dieReichweite ihres Fahrzeugs um bis zu 200 Kilometer steigern. DerStrom, der an den Lidl-E-Ladesäulen getankt werden kann, stammt zu100 Prozent aus erneuerbaren Energien.Über Lidl:Das Handelsunternehmen Lidl gehört als Teil der UnternehmensgruppeSchwarz mit Sitz in Neckarsulm zu den führenden Unternehmen imLebensmitteleinzelhandel in Deutschland und Europa. Aktuell ist Lidlin 30 Ländern präsent und betreibt rund 10.500 Filialen in derzeit 29Ländern weltweit. In Deutschland sorgen rund 79.000 Mitarbeiter inrund 3.200 Filialen täglich für die Zufriedenheit der Kunden. Dynamikin der täglichen Umsetzung, Leistungsstärke im Ergebnis und Fairnessim Umgang miteinander kennzeichnen das Arbeiten bei Lidl. Seit 2008bietet der Lidl-Onlineshop Non-Food-Produkte aus verschiedenenKategorien, Weine und Spirituosen sowie Reisen und weitere Servicesan. Das Angebot des Lidl-Onlineshops wird ständig erweitert undumfasst derzeit rund 30.000 Artikel. Als Discounter legt Lidl Wertauf ein optimales Preis-Leistungsverhältnis für seine Kunden.Einfachheit und Prozessorientierung bestimmen das tägliche Handeln.Dabei übernimmt Lidl Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt undfokussiert sich im Bereich Nachhaltigkeit auf fünf Handlungsfelder:Sortiment, Mitarbeiter, Umwelt, Gesellschaft und Geschäftspartner.Lidl hat im Geschäftsjahr 2017 einen Umsatz in Höhe von 74,6 Mrd.Euro erwirtschaftet, davon 21,4 Mrd. Euro Lidl Deutschland. MehrInformationen zu Lidl Deutschland im Internet auf www.lidl.de.Pressekontakt:Pressestelle Lidl Deutschland07132/30 60 90 · presse@lidl.deOriginal-Content von: LIDL, übermittelt durch news aktuell