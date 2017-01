Unterföhring (ots) - Der Hund ist weiterhin unangefochten dasbeliebteste Haustier der Deutschen. In Deutschland besitzen alleine9,25 Millionen Menschen mindestens einen oder mehrere der Vierbeiner.Doch welcher Hund passt zu welchem Menschen - und wo findet man dasideale Exemplar? Welche Erziehungsmethoden versprechen wirklichErfolg? Hat man als Hundebesitzer mehr Erfolg beim Flirten? Wasverbirgt sich hinter dem so genannten "Dog-Sharing"? Und welcheInhaltsstoffe stecken eigentlich in den Hundefutterdosen, die nur dasBeste für den geliebten "besten Freund" versprechen? DasPrime-Time-Ranking "15 Dinge, die Sie über Hunde wissen müssen" gibtam Mittwoch, 1. Februar 2017, um 20:15 Uhr Antworten.Direkt im Anschluss zeigt SAT.1 um 22:30 Uhr die erste Folge von"Norberts Zoo - Der größte Tierladen der Welt". Die vierteiligeDokusoap blickt hinter die Kulissen des DuisburgerTierhandel-Imperiums von Norbert Zajac, in dem man mehr Tierartenfindet als im Berliner Zoo und das sich mit einer Verkaufsfläche von12.000 Quadratmetern auch einen Eintrag ins Guinnessbuch der Rekordesichern konnte.* Umfrage: Anzahl der Haustierbesitzer in Deutschland nachHaustierarten (Hunde, Katzen, Vögel, Nagetiere) von 2013 bis 2016 (inMillionen); Quelle: Verbrauchs- und Medienanalyse (VuMA); Statista2016."15 Dinge, die Sie über Hunde wissen müssen" und "Norberts Zoo -Der größte Tierladen der Welt" - am Mittwoch, 1. Februar 2017, ab20:15 Uhr in SAT.1.Kontakt:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHBarbara StefanerKommunikation/PR - Factual & SportsTel.: 089/9507-1128Barbara.Stefaner@ProSiebenSat1.comBildredaktion:Johanna BrinkmannTel.: 089/9507-1161Johanna.Brinkmann@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell