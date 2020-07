"Einfach super!" (ZDF): Neue Quizshow mit Elton bei KiKA / Außergewöhnliche Talente treten gegeneinander an

Erfurt (ots) - Welches Tier ist das lauteste? Welches Gebäude ist das höchste? Welcher Ort der kälteste? KiKA zeigt zwei Folgen der neuen Quizshow "Einfach super!" (ZDF). Moderiert wird die Show rund um besondere Talente und Rekorde von Elton. Astronautin Dr. Insa Thiele-Eich präsentiert im Studio Außergewöhnliches aus der Welt der Wissenschaft. Je drei Teams treten am 20. und 27. August um 20:10 Uhr bei KiKA gegeneinander an."Einfach super!" ist die neue, große Quizshow rund um Superlative und Höchstleistungen. Drei Kinder-Teams mit außergewöhnlichen Talenten treten gegeneinander an und spielen um die Erfüllung eines Herzenswunsches. Knifflige Quizfragen, temporeiche Action-Spiele und spannende Experimente warten auf sie. Breakdance, Kunstradfahren, Rope Skipping oder Drohnenracing: Die Kinder zeigen, was sie drauf haben und fordern sich gegenseitig zum Duell heraus. Neben Gastgeber Elton steht auch Astronautin Dr. Insa Thiele-Eich im Studio und veranschaulicht mit unterhaltsamen Präsentationen Fakten und Kuriositäten aus der Welt der Wissenschaft.Zwei spannende Quizshows zum Staunen und Mitraten zeigt KiKA am 20. und 27. August 2020 um 20:10 Uhr sowie im KiKA-Player. Und am 02. September 2020 um 20:15 Uhr zeigt das ZDF "Einfach super!" im XXL-Format.Die Sendung wird unter Sicherheitsvorkehrungen produziert, die den dann aktuellen Empfehlungen zum Umgang mit Corona und einer Risiko-Minimierung entsprechen. Gordana Großmann und Nina von Kettler verantworten die Redaktion der KiKA-Sendungen und Stephanie Deutsch die Redaktion für die ZDF-Show.Weitere Informationen und Fotos finden Sie auf kika-presse.de sowie im ZDF-Presseportal (https://presseportal.zdf.de/pm/einfach-super/) .Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kika-presse@kika.dekika-presse.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/6535/4646954OTS: Der Kinderkanal ARD/ZDFOriginal-Content von: Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuell