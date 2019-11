Einfach smartes Logo Design aus Hamburg - InternetServiceAgentur erklärt Prozess der Logogestaltung

Hamburg (ots) - Die auf Online-Marketing spezialisierteInternetServiceAgentur.com aus Hamburg bietet schon länger Logo Design alsLeistung an. Hier werden Kunden detailliert über den Zweck und Prozess einerguten Logoentwicklung informiert.Eine komplett neu erstellte Unterseite im Rahmen der Internetpräsenz der Agenturerklärt kleinteilig die einzelnen Schritte auf dem Weg zu einem fertigen Logo,das ein Unternehmen bestmöglich repräsentiert. Ein parallel erschienenerBlogartikel geht darauf ein, welche Wirkung ein strategisch entwickeltes Logohaben kann.Ein Logo ist das visuelle Aushängeschild einer Firma: Es erscheint aufVisitenkarten, Briefpapier, der Webseite und Werbemitteln. Ein einzigartigesLogo bleibt im Gedächtnis, vermittelt Unternehmenswerte und baut eine Verbindungzwischen Betrachter und Unternehmen auf. Viele weltweit erfolgreiche Markenhaben Logos, die nahezu jeder Mensch identifizieren kann. Um von dieser Wirkungebenfalls zu profitieren, ist ein klar definiertes Markenkonzept ausprofessioneller Hand notwendig.Manchmal ist es so, dass die Corporate Identity eines Kunden noch überarbeitetwerden sollte. "Wenn ein Kunde sich ein Logo von uns wünscht, frage ichstandardmäßig einige Eckpunkte wie Markenfarben, Zielgruppe undMarketingstrategie ab. Wenn der Kunde hier schon unsicher ist und keinekonkreten Angaben machen kann, gehe ich erstmal einen Schritt zurück underarbeite in Zusammenarbeit mit ihm seinen Fahrplan."Die auf der Webseite der InternetServiceAgentur öffentlich einsehbarenInformationen sollen für noch mehr Transparenz sorgen und den Prozess für alleParteien weiter vereinfachen. Heiko Wohlgemuth: "Einfach und smart ist unserMotto und das setzen wir auch bestmöglich um."Mehr Informationen erhalten Sie im Gespräch mit Heiko Wohlgemuth oder auf denfolgenden Informationsseiten:Logodesign aus Hamburg:http://ots.de/JOtgPRAgentur: https://www.internetserviceagentur.com/Kontakt: https://www.internetserviceagentur.com/kontakt.htmlAnsprechpartner / Pressekontakt:Heiko WohlgemuthBergedorfer Schloßstrasse 921029 HamburgTelefon: +49 40 735 08 249info@internetserviceagentur.comOriginal-Content von: InternetServiceAgentur.com, übermittelt durch news aktuell