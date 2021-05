Einfach, sicher und rechtsverbindlich unterschreiben: Foxit präsentiert eSignatur-Service Foxit Sign / Außerdem: neues Foxit Product/Corporate Branding und neue Versionen von PDF Editor und PDF Reader

Berlin (ots) - Foxit (https://www.foxit.com/de/), ein führender Anbieter innovativer PDF-Produkte und -Dienstleistungen, der Wissensarbeitern hilft, ihre Produktivität zu steigern und mehr mit Dokumenten zu erreichen, kündigte heute seinen neuen eSignatur-Service Foxit Sign an, der einen vollständigen, rechtsverbindlichen und sicheren eSignatur-Workflow bietet. Mit Foxit Sign lassen sich digitale Verträge, Vereinbarungen und Formulare auf einfache Weise erstellen und unterzeichnen, um Geschäftsabläufe in einer digitalen Welt zu beschleunigen.Foxit führt gleichzeitig ein neues Corporate und Product Branding ein und gibt bekannt, dass das Unternehmen seinen Firmennamen von Foxit Software auf Foxit ändert und auch seine Produkte vereinheitlicht (z. B. Foxit PhantomPDF wird Foxit PDF Editor). Darüber hinaus bringt Foxit neue Versionen seiner PDF Editor- und PDF Reader-Lösungen auf den Markt, die vereinfachte und intuitivere Benutzeroberflächen, PDF-3D-Unterstützung, zusätzliche Such- und Such-/Schwärzungsoptionen sowie weitere nützliche Funktionen bieten."Foxit vereinfacht und beschleunigt die Art und Weise, wie digitale Dokumente und digitale Geschäfte abgewickelt werden", sagt Phil Lee, Chief Revenue Officer von Foxit. "Foxit Sign ist ein großer Schritt nach vorne - für uns und unsere Kunden."Foxit SignFoxit Sign ist ein erstklassiger, rechtsverbindlicher eSignatur-Service für die Vorbereitung und Sammlung wichtiger elektronisch signierter Dokumente. Zu den Funktionen und Eigenschaften von Foxit Sign gehören:- Vollständiger eSignatur Workflow - Einfaches Hochladen von Dokumenten, Erstellen von Vorlagen, Hinzufügen von Empfängern und Versenden von Dokumenten. Foxit Sign automatisiert den Workflow, sendet Benachrichtigungen, sammelt Unterschriften von allen Empfängern und ermöglicht, den Fortschritt des Unterzeichnungsprozesses zu verfolgen.- Einmalige oder wiederverwendbare Dokumente erstellen - Erstellen einmaliger Dokumente und/oder wiederverwendbarer Dokumentvorlagen, die jedes Mal von einer anderen Gruppe von Empfängern ausgefüllt und unterschrieben werden können.- Einfache Bedienung - Ob über das Web oder das Mobiltelefon, das Erstellen von Verträgen und das Versenden zum Einholen von eSignaturen ist schnell und einfach. Foxit Sign verringert die Anzahl der "Klicks" beim Versenden eines Dokuments zur Unterschrift um 30-50 %.- Sicher - Foxit Sign unterstützt 256-Bit-Verschlüsselung, Prüfprotokolle, Abschlusszertifikate, Kontrolle der Sichtbarkeit und E-Mail-Authentifizierung, denn Sicherheit hat beim Senden und Empfangen von Verträgen oberste Priorität.- Rechtskonform - Foxit Sign erfüllt Vorschriften für eSignaturen und elektronische Dokumente wie UETA und ESIGN.- Zusammenarbeit - Unabhängig vom Standort der Teammitglieder, ob im Büro, von zu Hause oder vom anderen Ende der Welt - das ganze Team kann an jedem Dokument zusammenarbeiten.Vereinheitlichung der MarkeFoxit hat seine Produktbezeichnungen konsolidiert, vereinfacht und unter der Marke Foxit vereinheitlicht. Zum Beispiel heißen die zwei Produkte Foxit PhantomPDF für Mac und Foxit PhantomPDF Standard (Windows) jetzt beide einfach Foxit PDF Editor. Das spiegelt Foxits Fähigkeit wider, auf allen wichtigen Computerplattformen - einschließlich Windows, Mac, Mobile und der Cloud - das gleiche, unkomplizierte und leistungsstarke PDF-Erlebnis zu bieten."Mit Foxit können Sie von überall und auf jeder Plattform PDF-Dateien erstellen. Sie können Ihre Geschäfte digital auf die Art und Weise abwickeln, die zu Ihnen passt. Wir wollen diese unkomplizierte und umfassende Nutzererfahrung auch in unserem neuen Branding vermitteln", sagt Frank Kettenstock, Chief Marketing Officer bei Foxit.Neueste Versionen von Foxit PDF Editor und ReaderFoxit führt ebenfalls neue V11-Versionen von Foxit PDF Editor und Foxit PDF Reader ein. Foxit wird von über 650 Millionen Anwendern genutzt und wurde an über 425.000 Kunden in mehr als 200 Ländern weltweit verkauft, von KMUs bis hin zu global agierenden Konzernen. Die neuen Versionen bieten eine große Auswahl an neuen Funktionen und Fähigkeiten - von einer verbesserten und vereinfachten Benutzeroberfläche bis hin zur Unterstützung von 3D-PDF.Zu den neuen Funktionen von Foxit PDF Editor V11 gehören:- Verbesserte Benutzeroberfläche, die eine einfachere, klarere und intuitivere Bedienung ermöglicht und Effizienz wie Produktivität steigert.- 3D-PDF-Unterstützung zum Erstellen, Hinzufügen, Querverweisen, Verschieben, Löschen oder Ändern der Größe einer 3D-Leinwand sowohl für PRC- als auch für U3D-Formate. Hinzufügen von (2D-)Kommentaren zu 3D-Modellen oder Konvertieren von 3D-Messungen in Kommentare. Unterstützt Radiusmessungen und Ausrichtungsoptionen, die Ihnen helfen können, die zu messenden Elemente des 3D-Inhalts präzise zu positionieren.- Erweiterungen für digitale Signaturen zur Unterstützung von EUTL-Zertifikaten (European Union Trusted Lists) für eine geeignete Unterschriftenprüfung.- Verbesserte Integration mit Enterprise-Content-Management-Systemen, um Unterstützung für Google Docs/Sheets/Slides in Google Drive zu bieten, sowie erweiterte Unterstützung für iManage 10, OneDrive for Business und SharePoint.- PDF-Vorlagen, um schnell PDFs aus verschiedenen PDF-Vorlagen zu erstellen, die im PDF Editor vorinstalliert sind.- Zusätzliche Such- und Such-/Schwärzungs-Optionen, um Anwendern zu helfen, Suchvorgänge abzuschließen und Inhalte bei Bedarf zu schwärzen, einschließlich mehr Optionen für europäische Länder in der Mustersuche.- Subpixel-Rendering für den PDF-Editor auf der Cloud-Plattform, um eine höhere Auflösung von Text zu ermöglichen.Über Foxit SoftwareFoxit ist ein führender Anbieter innovativer PDF-Produkte und -Dienstleistungen, der Wissensarbeitern hilft, ihre Produktivität zu steigern und mehr mit Dokumenten zu erreichen. Foxit ist auf die Bedürfnisse drei unterschiedlicher Markt-Segmente spezialisiert. Für die Endnutzer-Produktivität stellt Foxit benutzerfreundliche Desktop- Software, mobile Apps und Cloud-Services bereit, mit deren Hilfe Wissensarbeiter ihre Produktivität noch weiter steigern können. Die Entwicklerlösungen von Foxit ermöglichen Entwicklern, die leistungsstarke PDF-Technologie in ihre Anwendungen zu integrieren. Im Bereich Enterprise Automation bietet Foxit Lösungen für Server-Software für die hochvolumige PDF-Dokumentenverwaltung und Datenerfassung.Foxit hat über 650 Millionen Anwender und über 425.000 Kunden in mehr als 200 Ländern, von KMUs bis hin zu global agierenden Konzernen. Das Unternehmen unterhält Niederlassungen in der ganzen Welt, inklusive den USA, Asien, Europa und Australien. 