"Einfach mal loslegen!" - viel Inspiration und Innovation bei media.innovations 2019

München (ots) - Machine Learning, Massenphänomen e-Sports oderMedienerlebnisse im Auto - das sind nur einige Themen der digitalenZukunft, die in München auf dem 6. Medieninnovationstag derBayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM) diskutiert wurden.Vor rund 200 Besucherinnen und Besuchern präsentierten innovativeUnternehmen und spannende Start-ups im Google-Entwicklungszentrum,wie sich Medien neu erfinden können.Mehr Vernetzung für mehr InnovationSiegfried Schneider, Präsident der BLM, stellte beimedia.innovations 2019 heraus, wie und warum sich die Landeszentraleals klassischer Regulierer im Bereich der Innovation bereits seitvielen Jahren engagiert. "Im Wettbewerb um Hörer, Nutzer undZuschauer kann nur der bestehen, der den digitalen Wandelmitgestaltet", so Schneider. Damit sich die Medienlandschaftweiterentwickeln könne, brauche es mehr als nur eine Disziplin:"Damit aus Ideen Innovationen werden, müssen Journalisten, Technikerund Programmierer zusammenarbeiten." Um diese Vernetzung weiter zuoptimieren und den Medienstandort Bayern noch sichtbarer zu machen,werde mit Unterstützung der Bayerischen Staatsregierung dieMedien.Bayern GmbH gegründet, die in Zukunft die Aktivitäten derMedientage München, des MedienNetzwerk Bayern und des Media LabBayern bündelt.Ninja-Strategie statt GratisrutscheWas ist Innovation und wie funktioniert sie eigentlich? "Nichtlange auf Tools warten, sondern einfach machen und wie ein Ninjaloslegen", empfiehlt Dominik Born. Der Autor und Innovationsmanageraus der Schweiz stellte in der Keynote seine "Ninja-Strategie" vor.Sie ermöglicht es Unternehmen, Innovationen voranzubringen. MitGratisrutsche und Sushi zu Mittag sei es dabei nicht getan -"Innovationen müssen neu sein, Erfolg im Markt und einen Wow-Effekthaben", so Born. Wichtig sei auch die Unterstützung derGeschäftsleitung, sonst würden Ideen verglühen. Ausschlaggebend fürden Erfolg sei jedoch vor allem die Zusammensetzung von Teams: "Esbraucht Pioniere, Wächter, Macher und Integratoren, um das Trilemmazwischen schnell, preiswert und betriebssicher zu lösen."Gap zwischen Tradition und Technik schließenDie Demokratisierung von Machine Learning und KünstlicherIntelligenz (KI) ist laut Dr. Stefan Ebner von Google dasvielgesuchte Erfolgsgeheimnis. Essentiell sei es, so schnell wiemöglich "das Gap zwischen Traditionalisten und Technikexperten zuschließen". Nur so könnten alle das große Potenzial von KI nutzen.Wie sehr Machine Learning schon heute den Alltag revolutioniert,verdeutlichte Ebner anhand von Fallbeispielen aus der Bild- undSpracherkennung bis hin zu Clipping Tools. Einen Einblick inTV-Produktionen, bei denen KI eingesetzt wird, gab Matt Eaton,General Manager EMEA bei GrayMeta. Sein Antrieb: Noch seien fast dreiViertel der Arbeitszeit "mit Tätigkeiten gefüllt, die nichts mitKreativität zu tun haben".Ideen-Pitches und Storytelling-MasterclassesEin Highlight des Medieninnovationstags waren auch diesmal zweiPitch-Sessions junger Gründer: Die Bandbreite der acht aktuellenFellows (https://medialab-bayern.de/media-startup-fellowship/) ausdem Media Lab Bayern reicht von einem Start-up, das eineKI-Hybrid-Plattform zur Kuration von Video, Text oder Bildernentwickelt, über eine Social-Media-Plattform für Onlinespieler bis zueinem Social-Media-Management-System eines Teams aus London. In einerzweiten Session stellten schon etablierte Start-ups ihre Erfolgsideenvor.Noch mehr Einblick in die Praxis gab es außerdem bei zweiStorytelling-Masterclasses. Rob Szymoniak von Podcastmania sprachüber die Stärken von Dokutainment für Audio, Christina Metallinos undKatrin Pötzsch von der News-WG des Bayerischen Rundfunks zeigten, wieGeschichten kurz und knapp auf Instagram funktionieren.Vom Radio zur Audio-PlattformPerspektiven für das Radio waren ein weiterer Schwerpunkt auf demBLM-Innovationstag. Sven Rühlicke von Antenne Bayern gab Einblicke indatenbasierte Forschung, Produktentwicklung und Vermarktung. Denn:"Personalisierte Inhalte und Produkte können heute nur auf Datenbasisentstehen." Antenne Bayern sei schon jetzt viel mehr als Radio - essei ein "Audio-Entertainment-Haus", das sich "nicht auf alteNutzungsgewohnheiten fokussiert, sondern darum kümmert, was wir sonstnoch tun können". Ohne strategische Partnerschaften gehe das inZukunft nicht. Ähnlich sah es Christian Schalt von RTL RadioDeutschland: Er stellte die neue Audio-Plattform "Audio Now" vor, dieunterschiedlichen Content des Bertelsmann-Universums sowie externenPublishern aggregiert.Welche neuen Wege auch das Fernsehen gehen kann, zeigte Daniel vonBusse von Sport1, der eSPORTS1, den bundesweit ersten TV-Sender zumMassenphänomen e-Sports, präsentierte.Neues Medienerlebnis im AutoChancen von Medien im (E-)Auto thematisierten Oliver Strohbach undChristian Günthner von der Automarke Byton des chinesischenUnternehmens Future Mobility Corporation. Nicht mehr nur Vision,sondern schon bald Realität: Ein 1.25 Meter breiter Screen undweitere Touchpads im Cockpit können in Zukunft unterwegs"Mediennutzung wie auf einem Smart TV im Wohnzimmer" ermöglichen,etwa im Stau oder an der E-Auto-Ladestation. Auf dem Display stehenFahrinformation, Navigation und Entertainment zur Verfügung. EinePartnerschaft mit Amazons Alexa ist gerade bekannt gegeben worden,weitere Apps sollen dazu kommen.Hype oder Hope - was bedeuten all die neuen Medientrends für denJournalismus? Wer den Mut hat, Medien neu zu denken und Innovationenanzustoßen, hat Zukunft, so das Fazit von Moderator Richard Gutjahr.Mehr Informationen zu media.innovations, dem 6.Medieninnovationstag der BLM finden Sie unter: http://ots.de/Exrr2MPressekontakt:Stefanie RegerPressesprecherinTel.: (089) 638 08-315stefanie.reger@blm.deOriginal-Content von: BLM Bayerische Landeszentrale für neue Medien, übermittelt durch news aktuell