Berlin (ots) - Wenn am kommenden Samstag für Prinz Harry undMeghan Markle die royalen Hochzeitsglocken läuten, ist BILD amSONNTAG natürlich ebenfalls live dabei und zeigt am Tag nach derHochzeit am 20. Mai 2018 auf 24 Sonderseiten die ersten Bilder undbewegenden Momente.BILD am SONNTAG Sonderheft "BamS Royal" am Dienstag, 22. Mai 2018Total royal wird es dann gleich nach Pfingsten am 22. Mai 2018:Mit "BamS Royal" bringt Deutschlands größte Sonntagszeitung einSonderheft zur Hochzeit des Jahres mit einer Druckauflage von 350.000Exemplaren zu einem Copypreis von 2,95 Euro in den Handel. Auf 84Seiten zeigt die Redaktion in beeindruckenden Fotostrecken dieschönsten und aktuellsten Bilder, dokumentiert die Ereignisse diesesaufregenden Events und gewährt exklusive Einblicke in das Privatlebender Royals. Das BILD am SONNTAG Extra "BamS Royal" erscheint imFormat 230 mm x 295 mm und ist ein ganz besonderes Andenken für alleFans des britischen Königshauses.Pressekontakt:Christian SenftAxel Springer SEUnternehmenskommunikation / Leiter BILD-KommunikationTel: +49 (0) 30 25 91-7 76 10E-Mail: christian.senft@axelspringer.dewww.axelspringer.deOriginal-Content von: BILD am SONNTAG, übermittelt durch news aktuell