"Einfach gut leben" - ARTE und BR starten interaktive Doku-Webserie zum bedingungslosen Grundeinkommen

Strasbourg (ots) - Am heutigen Montag veröffentlichen ARTE und derBR die gemeinsam mit dem niederländischen öffentlich-rechtlichenRundfunk VPRO, Upian und Hamsa-Films produzierte Webserie "Einfachgut Leben" (6 x 10 Min. und 1 AR-Folge), die anhand desvieldiskutierten Konzepts eines bedingungslosen Grundeinkommensverschiedene bestehende Initiativen beschreibt und User dazu anregt,ihr Verhältnis zu Arbeit und Geld zu hinterfragen und überalternative Gesellschaftsmodelle nachzudenken. "Einfach gut leben"ist ab sofort in der ARTE-Mediathek abrufbar:http://ow.ly/WmvN30mFjZUWeltweit gibt es auf beiden Seiten des politischen SpektrumsBefürworter und Kritiker des universellen Grundeinkommens, doch seinemöglichen tatsächlichen Auswirkungen sind noch weitgehend unbekannt.Was passiert wirklich, wenn Menschen jahrelang "kostenfreies Geld"erhalten? Ist das Grundeinkommen möglicherweise die Lösung in einerZeit, in der die immer größere Autonomie der Maschinen Millionen vonArbeitsplätzen gefährdet und Burnout als Berufskrankheit anerkanntist? Von Israel über Kenia bis in die Vereinigten Staaten beschreibendie Autoren Margaux Missika und Yuval Orr originelle Initiativen, beidenen das Einkommen nicht unmittelbar aus "normaler" Arbeit bezogenwird.In der ARTE-Mediathek finden die Nutzer die ersten sechs Folgenals jeweils zehnminütiges Video. Zusätzlich gibt es eine interaktiveVariante auf der Webseite des Projekts - untereinfach-gut-leben-dok.de. Dort werden die User bei ihrer Navigationbegleitet und mit humorvollen oder auch provokanten Fragenkonfrontiert (z. B. "Sieht die Zukunft rosig aus?", "Hast du Angst,dass ein Roboter eines Tages deine Arbeit machen wird?").Die letzte Folge in erweiterter Realität "Augmented-Reality" wirdnoch mal ein ganz besonderes, interaktives Erlebnis: Sie ist abDezember 2018 über die Homepage des Projekts auffindbar und bietetden Usern die Möglichkeit, in einem Online-Spiel ihr Grundeinkommenzu steigern, indem sie Robotern menschliche Gefühle beibringen.Dahinter verbirgt sich die Annahme, dass uns die Arbeit - in einerWelt, in der Arbeitslosigkeit die Norm ist - möglicherweise fehlenwird.Alle Folgen in der ARTE-Mediathek: http://ow.ly/WmvN30mFjZUDie interaktive Variante des Projekts:https://einfach-gut-leben-dok.deEinfach gut lebenEine Doku-Webserie von Margaux Missika und Yuval OrrBR/ARTE/VPRO, Upian, Hamsa-FilmsFrankreich, Deutschland, Niederlande, USA 20186x10 Min. + 1 AR-FolgePressekontakt:Michel Kreß / michel.kress@arte.tv / Tel: +33 3 88 14 21 63Manuel Schönung / manuel.schoenung@arte.tv / Tel: +33 3 88 14 20 09Original-Content von: ARTE G.E.I.E., übermittelt durch news aktuell