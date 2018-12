Einfach eingezogen / Wer ohne Absprache ein Objekt bezieht, erhält keine Räumungsfrist (FOTO)

Berlin (ots) -Es war eine höchst ungewöhnliche Situation, mit der einWohnungseigentümer im Großraum München konfrontiert wurde. Er hatteseine Ein-Zimmer-Wohnung einem Mieter wegen fortdauernder Ruhestörunggekündigt, das Objekt wurde schließlich auch zurückgegeben. Doch aufeine nicht nachvollziehbare Art und Weise war ein Ehepaar mit Kindernan den Schlüssel gekommen, hatte die Wohnung bezogen und das Schlossaustauschen lassen. Der Eigentümer strengte eine sofortige Räumung an- ohne Gewährung weiterer Fristen. Das Ehepaar verwies auf seineKinder und verweigerte einen kurzfristigen Auszug. Doch die Justizspielte in diesem Fall nach Information des Infodienstes Recht undSteuern der LBS nicht mit. Angesichts des Verhaltens der Betroffenen(nächtlicher Lärm, Verursachung eines Wasserschadens und Bezug desObjekts ohne Rücksprache) müsse keine Räumungsfrist gewährt werden.(Amtsgericht München, Aktenzeichen 433 C 777/18)Pressekontakt:Dr. Ivonn KappelReferat PresseBundesgeschäftsstelle LandesbausparkassenTel.: 030 20225-5398Fax : 030 20225-5395E-Mail: ivonn.kappel@dsgv.deOriginal-Content von: Bundesgeschäftsstelle Landesbausparkassen (LBS), übermittelt durch news aktuell