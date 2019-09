Einfach eine Frage der sozialen Gerechtigkeit / Mit über 70.000 Menschen demonstrierte Islamic Relief Deutschland in Köln für das Netto-Null-Ziel und die Senkung der CO2-Emissionen (FOTO)

Köln (ots) -"Für mich ist es einfach eine Frage der sozialen Gerechtigkeit!",stellt die 25-jährige Büsra Y. aus Köln klar. Die Studentin setztsich auf ihrem Plakat für den Kohleausstieg ein und hat alsEhrenamtliche der Hilfsorganisation Islamic Relief Deutschland diehumanitäre Perspektive im Blick. "Als einkommensreiches Land habenwir eine besondere Verantwortung in der Klimakrise und sollten unsdieser stellen. Unsere Politik muss endlich handeln und aufhören, aufKosten der Ärmsten in anderen Regionen der Welt zu handeln!", findetBüsra und erntet zustimmendes Nicken von ihren Mitstreitern.So wie Büsra und hunderttausend weitere Menschen bundesweit stelltIslamic Relief Deutschland als humanitärer Akteur folgendeForderungen an die politischen Vertreter: Ein verbindliches Datum fürdas Netto-Null-Ziel vor 2050 festzuhalten und Ziele für dienationalen Beiträge zur Senkung des CO2-Ausstoßes bis zur COP 2020festzulegen. "Entwicklungsländer sowie arme und marginalisierteMenschen sind überproportional vom Klimawandel betroffen, obwohl sieweniger zum Problem beigetragen haben. Das ist ungerecht und deswegensind wir heute hier!", erklärt Amin Hasanein, ClimateAdvocacy-Beauftragter bei Islamic Relief Deutschland, der auf seinemPlakat "Klimagerechtigkeit jetzt!" fordert.Um ihren Beitrag für eine Veränderung zu leisten, unterstütztIslamic Relief Deutschland vulnerable Gemeinden dabei,widerstandsfähiger gegenüber den verheerenden Auswirkungen desKlimawandels zu werden. "Der Klimawandel ist eine moralische Frage,die für uns mit der Forderung nach sozialer Gerechtigkeit einhergeht.Wir leisten in vielen vom Kima Wandel betroffenen Ländern Nothilfeund Entwicklungszusammenarbeit. So wissen wir aus erster Hand, dassÜberschwemmungen und Dürren, wie etwa in Somalia, Menschen töten undKrankheiten, Unterernährung, Einkommensverluste und Massenmigrationverursachen.", sagt Tarek Abdelalem, Geschäftsführer von IslamicRelief Deutschland. Er ergänzt: " Als Einzelne liegt es in unsererVerantwortung, für einander und den Planeten zu sorgen, und wirkönnen verschiedene Maßnahmen ergreifen, um nachhaltiger zu leben.Nur gemeinsam, so wie heute in Köln geschehen, können wir wirklichetwas verändern!"Islamic Relief Deutschland engagiert sich in der Klima-AllianzDeutschland sowie bei CAN Europe und rief in der muslimischenCommunity dazu auf, für echten Klimaschutz sich einzusetzen und denKlimastreik am 20. September 2019 zu unterstützen. Bereits im August2015, noch vor dem Pariser Klimaabkommen, verfasste das globaleIslamic Relief-Netzwerk mit Partnern die erste islamische Deklarationzum Klimaschutz. Mit zahlreichen Nothilfe- und Entwicklungsprojektenin Ländern wie Bangladesch, Nepal und Somalia stärkt Islamic ReliefGemeinden weltweit, beispielsweise durch die Entwicklung vonFrühwarnsystemen bei Naturkatastrophen und durch Maßnahmen zurStärkung der Widerstandsfähigkeit von Gemeinden gegenüber vomKlimawandel verursachter Dürre.Islamic Relief Deutschland ist eine gemeinnützige deutscheNichtregierungsorganisation mit humanitärem Auftrag. Sie vertritt dieÜberzeugung, dass wir uns in Deutschland in einer privilegierten Lagehinsichtlich der Verwirklichung universeller humanitärer Zielebefinden und daraus eine besondere Verantwortung erwächst, denweniger Begünstigten zur Seite zu stehen. Humanitäre Arbeit undgroßherziges Geben lindern Not in der Welt und fördern zudem dasgegenseitige Verständnis und dienen dem Frieden. Richtschnur ihresHandelns sind universelle humanitäre Ziele: Schutz des Lebens und derWürde des Menschen, Schutz der Familien und Kinder, Anrecht aufmaterielle Sicherheit sowie freie geistige und spirituelleEntfaltung. Wir haben uns dazu verpflichtet, Armut und Leid derÄrmsten dieser Welt zu lindern - unabhängig von Geschlecht, Herkunft,Religion und Kultur.Pressekontakt:Sara Ahmed Martinez, PressereferentinTelefon: 0221 200 499-2279E-Mail: presse@islamicrelief.deOriginal-Content von: Islamic Relief Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuell