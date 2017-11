"Einfach Sol" (KiKA) / Premiere der norwegischen Serie am 27. November 2017 bei KiKA

Erfurt (ots) - Die fünfjährige Sol (Olivia Jørgensen) ist für ihrAlter schon ziemlich selbstständig. Das muss sie auch sein, denn Solsalleinerziehende Mutter scheint sich wenig um sie kümmern zu können.Mehr erfährt man von Sols Familienleben jedoch nicht, denn die Seriespielt ausschließlich im Kindergarten. Und der ist für dielebensfrohe Sol jeden Tag aufs Neue eine Herausforderung, die sie mitBravour meistert. Zu sehen ist die achtteilige Serie "Einfach Sol"(KiKA) ab dem 27. November um 8:40 Uhr bei KiKA.Nicht jedes Kind im Kindergarten hat eine Bilderbuch-Familie.Manchmal kümmern sich Eltern nicht darum, dass ihr Nachwuchspünktlich in den Kindergarten kommt, genügend Wechselwäsche im Fachliegt oder an welchem Tag ein Ausflug stattfindet. Die fastsechsjährige Sol kommt aus einer solchen Familie. Oft wird sie vonihrem Bruder in den Kindergarten gebracht oder geht sogar ganzalleine. Sie hat nicht wie andere in ihrem Alter eine schöneKindergartentasche, sondern benutzt einen Plastikbeutel. Sol kennt esnicht anders. Dennoch schämt sie sich oft, wenn sie wieder etwasnicht dabei hat, was für den Tag wichtig gewesen wäre.Doch Sol wäre nicht Sol, wenn sie sich am Ende nicht irgendwie zuhelfen wüsste! Und im Notfall ist da auch noch Dirk (Simon Solhoff ),der neue Erzieher. Sol begegnet ihm zunächst mit viel Zurückhaltung.Aber sie merkt bald, dass Dirk ein guter Freund werden kann.Die norwegische Serie zeichnet liebevoll die Kindergartenwelteines knapp sechsjährigen Mädchens, das durch die Defizite imElternhaus lernen muss, Situationen zu meistern und stark zu sein.Ohne viel Worte wird deutlich, was es heißt, wenn man sich nichtzugehörig fühlt und mit Neid auf die anderen Kinder guckt. Trotzdemlässt Sol sich nicht unterkriegen. Und dafür wird sie in derKindergartengruppe auch respektiert.Ab dem 27. November um 8:40 Uhr ist die achtteilige Vorschulserie"Einfach Sol" (KiKA) bei KiKA zu sehen. VerantwortlicherRedakteurinnen bei KiKA sind Silvia Keil und Annette Walther.Der Kinderkanal von ARD und ZDF sendet seit dem 1. Januar 1997einen genre- und themenreichen Mix aus unterhaltenden, beratenden,bildenden und informierenden Programmen und Angeboten. JungenMediennutzern zwischen drei und 13 Jahren bietet KiKA Qualität undVielfalt, Eltern und Pädagogen Beratung und Orientierung.Bilder und Texte zu den Programmhighlights und Aktionen imJubiläumsjahr finden Sie in der KiKA-Presselounge auf kika-presse.de.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationTelefon: 0361/218-1827eFax: 0361/218-291827Email: kika-presse@kika.dekika-presse.deOriginal-Content von: Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuell