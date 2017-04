Einer ging weg... / ...und schon war die Eigentümerversammlung beschlussunfähig (FOTO)

Berlin (ots) -Es ist gesetzlich genau festgelegt, wie viele Mitglieder einerEigentümergemeinschaft (bzw. Anteile) anwesend sein müssen, damitBeschlüsse gefasst werden können. In der Regel wird das zu Beginn derSitzung festgestellt und bleibt bis zu deren Ende so. Doch imkonkreten Fall verließ ein Mitglied die laufende Versammlung undstellte auf diese Weise, ohne dass es aufgefallen wäre, eineBeschlussunfähigkeit her. Die Versammlung wurde fortgesetzt, unteranderem entschied man in einer schon länger währenden Angelegenheitder Tiefgaragensanierung. Der Betroffene focht die Beschlüsse späteran. Juristisch konnte man ihn nach Information des Infodienstes Rechtund Steuern der LBS wegen des Verlassens der Versammlung nicht zurRechenschaft ziehen. Dieses Verhalten sei nicht rechtsmissbräuchlich,denn es gebe weder eine Verpflichtung für einen Eigentümer, überhauptzu erscheinen, noch eine Verpflichtung, die ganze Zeit dortabzusitzen. (Landgericht Nürnberg-Fürth, Aktenzeichen 14 S 6933/15WEG)Pressekontakt:Dr. Ivonn KappelBundesgeschäftsstelle LandesbausparkassenReferat PresseTel.: 030 20225-5398Fax : 030 20225-5395Email: ivonn.kappel@dsgv.deOriginal-Content von: Bundesgesch?ftsstelle Landesbausparkassen (LBS), übermittelt durch news aktuell