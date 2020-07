Einer für alle, alle für einen: Bosch Power Tools und Gardena gründen Akku-Allianz (AUDIO)

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Leinfelden-Echterdingen (ots) - Unternehmen steigert Umsatz 2019 auf 4,8 Milliarden Euro und bringt innerhalb eines Jahres mehr als 100 Innovationen auf den MarktAnmoderation:Baumarkt statt Balearen - die Deutschen werden ihrem Ruf als Heimwerker-Nation mehr als gerecht. Neueste Umfragen belegen: Der Trend zum Heimwerken ist nach wie vor ungebrochen. Wir haben mit Henk Becker, Vorsitzender der Geschäftsführung von Bosch Power Tools, gesprochen. Das Unternehmen mit Sitz in Leinfelden-Echterdingen veranstaltete heute sein erstes virtuelles Presse-Event.O-Ton Henk Becker2019 war für Bosch Power Tools ein erfolgreiches Jahr. Ich führe das vor allem auf unsere ungebrochene Innovationskraft zurück. Insgesamt konnten wir im vergangenen Jahr mehr als 100 neue Produkte erfolgreich am Markt platzieren. Grundlage dafür ist die konsequente Ausrichtung unserer Innovationen und Produkte an den Bedürfnissen unserer Verwender. Wir machen es Heimwerkern leicht, sich in Haus und Garten selbst zu verwirklichen. (0:22)Wie sehr die Heimwerkerinnen und Heimwerker von den innovativen Elektrogeräten von Bosch profitieren, zeigt sich an Neuheiten wie dem "EasyCurvySander 12". Das Schleifgerät ermöglicht das problemlose Bearbeiten von Oberflächen - egal ob flach, rund oder gebogen. Oder die Akku-Säge "AdvancedCut 18", die dank ihrer innovativen NanoBlade-Technologie dem Verwender ein nahezu vibrationsloses und damit punktgenaues Sägen erlaubt.O-Ton Henk BeckerWir können aus einer über Jahrzehnten gewachsenen Expertise in der Entwicklung und Fertigung innovativer Elektrowerkzeuge, Gartengeräte, Messtechnik und Zubehöre schöpfen. Diese besondere Expertise wird auch in Zukunft eine wichtige Quelle unseres Wachstums sein. (0:13)Bosch Power Tools geht dabei auch unkonventionelle Wege und setzt mit dem heutigen Tag einen neuen Meilenstein: Das Unternehmen öffnet sich gegenüber anderen Herstellern bezüglich der Verwendung von Akkus und Ladegeräten. Gemeinsam mit Gardena hat Bosch Power Tools die "Power for All Alliance" ins Leben gerufen. Die Entwicklung der vergangenen Jahre hat gezeigt, dass kabellose Elektrowerkzeuge und Gartengeräte zunehmend an Bedeutung gewinnen. Künftig können mit ein und demselben 18 Volt Akku auch Produkte der Marken Gardena, Emmaljunga, Gloria, Wagner und Rapid betrieben werden. Zig unterschiedliche und nicht kompatible Akkus und Ladegeräte gehören damit der Vergangenheit an:O-Ton Henk BeckerUnser gemeinsames Ziel in der "Power for All Alliance" ist es, Verwendern das beste und breiteste markenübergreifende 18 Volt-System und somit maximalen Mehrwert zu bieten. Die Anzahl der Partnerunternehmen in dieser Allianz wird sukzessive wachsen, wodurch wir ein noch breiteres Anwendungsspektrum abdecken und die Flexibilität auf Seiten der Verwender weiter steigern werden. (0:20)Mit zahlreichen innovativen Produkten, die in den kommenden Jahren in den Markt eingeführt werden, sieht Henk Becker das Unternehmen auch in Pandemiezeiten gut aufgestellt:O-Ton Henk BeckerIn vielen Ländern kehrt das öffentliche Leben zumindest schrittweise wieder zur Normalität zurück und die Nachfrage nach Elektrowerkzeugen und Gartengeräten zieht wieder an. Wir sind überzeugt und setzen alles daran, gestärkt aus der Krise hervorzugehen. Die in unserer DNA fest verankerte Innovationskraft und unsere globale Aufstellung werden uns dabei helfen. Nichtsdestotrotz bleibt das konjunkturelle Umfeld sehr anspruchsvoll. Wir müssen uns darauf einstellen, dass auch die nächsten Monate von einer großen Volatilität geprägt sein werden. (0:27)Abmoderation:Bosch Power Tools ist ein Geschäftsbereich der Bosch-Gruppe und ein weltweit führender Anbieter von Elektrowerkzeugen, Elektrowerkzeug-Zubehör und Messtechnik. Im Jahr 2019 erwirtschafteten rund 20.000 Mitarbeiter einen Umsatz von 4,8 Milliarden Euro in über 180 Ländern. 2020 wird Bosch Power Tools wieder mehr als 100 Neuheiten auf den Markt bringen.Pressekontakt:Bosch Power Tools, Dr. Manuel Roj, 0711 811 54677all4radio, Hannes Brühl, 0711 3277759 0Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/60282/4651329OTS: Robert Bosch GmbHOriginal-Content von: Robert Bosch GmbH, übermittelt durch news aktuell