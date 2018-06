Einer für das Team (FOTO)

München (ots) -Sherlock Holmes und Dr. Watson, Batman und Robin oder Winnetou undOld Shatterhand - sie alle haben eines gemeinsam: Nur zu zweit sindsie stark. Das Erfolgsrezept berühmter Film-Duos ist simpel: Alleinesind sie nur halb so erfolgreich, gemeinsam bündeln sie ihre Kräftefür eine erfolgreiche Zusammenarbeit.Auch Zähne und Zahnfleisch bilden ein starkes Team. Für beide istdabei die tägliche Pflege wichtig. Denn geht es dem einen schlecht,leidet auch der andere. Nur zusammen sind sie leistungsfähig. Dieneue Sensodyne Sensitivität & Zahnfleisch widmet sich den Ansprüchenbeider Teampartner gleichzeitig.Schmerzempfindliche Zähne schränken die Lebensqualität ein Vielekennen dieses blitzartige Ziehen in den Zähnen, wenn sie nach demZähneputzen mit kaltem Wasser spülen, einen heißen Kaffee trinkenoder ein Eis essen. Dann spricht man von dentiner Hypersensitivitätoder schmerzempfindlichen Zähnen. Diese sind unangenehm, stören denGenuss unserer Leibspeisen und schränken uns ein. Eine geeigneteZahnpasta kann helfen, die Zähne vor Schmerzempfindlichkeit zuschützen.Blutendes Zahnfleisch ist ein WarnsignalWeniger schmerzhaft, aber genauso besorgniserregend:Zahnfleischprobleme. Wer nach dem Zähneputzen beim Ausspucken Blut imWaschbecken sieht, sollte aufmerksam werden, denn dies kann einerster Hinweis auf Probleme sein. Das Zahnfleisch benötigt dann einezahnärztliche Behandlung sowie eine angepasste tägliche Pflege.Einer für beidesOft treten Schmerzempfindlichkeit und Zahnfleischbluten zusammenauf: Deshalb suchen 50 Prozent aller Konsumenten mit dentinerHypersensitivität auch nach einem Produkt für ihreZahnfleischprobleme. Mit ihrem Duo-Effekt widmet sich die neueSensodyne Sensitivität & Zahnfleisch beiden Herausforderungen. Sieenthält den bewährten Inhaltsstoff Zinnfluorid, der bei regelmäßigerzweimal täglicher Anwendung eine Schutzschicht auf den empfindlichenBereichen bildet und für einen lang anhaltenden Schutz vorSchmerzempfindlichkeit sorgt. Gleichzeitig ist sie antibakteriell undentfernt gezielt Plaque-Bakterien, um dazu beizutragen, dieZahnfleischgesundheit zu verbessern. So werden nicht nurSchmerzempfindlichkeit, sondern auch Zahnfleischprobleme angegangen.Dadurch können uns Zähne und Zahnfleisch als starkes Team beim Genussunserer Leibspeise unterstützen.Sensodyne Sensitivität & Zahnfleisch ist ab Juli 2018 imDrogeriefach- und Lebensmitteleinzelhandel sowie in ausgewähltenApotheken erhältlich: 75-ml-Tube 4,99 EUR (UVP*)Über GSK Consumer Healthcare:GSK Consumer Healthcare ist eines der weltweit größtenGesundheitsunternehmen und blickt auf eine über 160 Jahre alteUnternehmenshistorie zurück. Unser Ziel ist es, mehr Menschen auf derganzen Welt mit Gesundheitsprodukten dabei zu unterstützen,leistungsfähiger zu sein, sich besser zu fühlen und länger zu leben.Einige der weltweit beliebtesten Gesundheitsmarken zählen zumUnternehmen, darunter Sensodyne, Voltaren, Parodontax, Corega,Otriven und Physiogel. Diese Marken sind in über 100 Ländern auf derganzen Welt erfolgreich. Sie erfüllen die Bedürfnisse von Millionenvon Menschen, die sich jeden Tag in Apotheken, Supermärkten und imInternet für unsere Produkte entscheiden. Unser Ziel ist es, einglobal wachsendes Geschäft, das als Fast Moving Consumer Healthcare(FMCH) bezeichnet wird, aufzubauen. Im Mittelpunkt steht diealltägliche Gesundheitsversorgung mit wissenschaftlicher Expertiseund garantierter Qualität, um die Erwartungen der Verbraucher ineiner modernen Welt zu erfüllen.Weitere Informationen zu Sensodyne finden Sie im Internet aufwww.sensodyne.de.Alle Presseinformationen und dazugehörige Bilder stehen Ihnen imGSK Presseportal unter https://de.gsk.com/de-de/presse/ zum Downloadzur Verfügung.Folgen Sie uns auch gerne auf Twitter unter GSK Deutschland(@gsk_de).*Unverbindliche Preisempfehlung.Pressekontakt:GSK Consumer HealthcareKerstin KösterCommunications ManagerE-Mail: presse.dach@gsk.comMobil: +49 (0)162 901 4430Tel: +49 (0)89 7877 680Edelman.ergoMichelle RinkenbergerAssistant Account ExecutiveE-Mail: Michelle.Rinkenberger@edelmanergo.comTel: +49 (0)69 401 254 315Original-Content von: Sensodyne, übermittelt durch news aktuell