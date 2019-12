Einer der besten Plätze zum Durchstarten in den Beruf / Die Wertgarantie Group gehört zu Deutschlands Topausbildern

Hannover (ots) - Die Wertgarantie Group gehört erneut laut einer Studie desWirtschaftsmagazins "Capital" zu den besten Ausbildungsbetrieben Deutschlands.Auch im aktuellen Ausbildungsjahr ermöglicht das Unternehmen wieder jungenMenschen den Start in ihr Berufsleben. Massimo Rychlik ist einer von ihnen. Erhat in seinen ersten Monaten bei dem Hannoveraner Unternehmen sich selbst davonüberzeugen können, was die Ausbildung bei der Wertgarantie Group so besondersmacht.Kennenlernen der Unternehmenswerte, Produkt- und Markenschulungen, Gespräch mitden Vorständen, praktisches Training am PC und dazu noch Floßbauen bei einerviertägigen Ausbildungsfahrt - ohne Frage, die ersten 100 Tage alsAuszubildender bei der Wertgarantie Group haben es in sich. "Vor dem Start hatteich auf jeden Fall großen Respekt. Ich wusste ja nicht, was auf mich zukommt undwas mich erwartet", blickt Massimo Rychlik zurück. Der Einstieg warhervorragend, sagt der angehende Kaufmann für Büromanagement. "Ich hätte niegedacht, dass ein Unternehmen so viel Unterstützung zum Anfang bietet. Egal wiestressig es ist, alle Mitarbeiter und auch die Vorgesetzten bieten immer ihreHilfe an."Insgesamt bietet der Versicherungskonzern am Aegi attraktive undabwechslungsreiche Ausbildungsberufe z.B. im mediengestalterischen-, imIT-Bereich oder im kaufmännischen Bereich an. Das Hannoveraner Unternehmen legtgroßen Wert darauf, seinen Auszubildenden einen optimalen Start ins Berufslebenzu ermöglichen. Mit Erfolg, denn laut aktueller Studie des Wirtschaftsmagazins"Capital" gehört die Wertgarantie Group - wie im Vorjahr - zu "Deutschlandsbesten Ausbildern". Insbesondere in den Kategorien "Betreuung" und"Erfolgschancen" konnte das Unternehmen punkten."Die erneute Auszeichnung bestätigt unser Konzept, unsere Auszubildenden vonAnfang an bestmöglich zu betreuen, sie wertzuschätzen und in das Unternehmenvoll zu integrieren", erklärt Anja Hupe vom Wertgarantie-Ausbildungsteam. "DieBasis für die erfolgreiche Ausbildung ist das große Vertrauen, das wir in unsereAuszubildenden und deren Fähigkeiten setzen", ergänzt Jana Linstaedt, die sichebenfalls im Ausbildungsteam um die Ausbildung kümmert.Vom Willkommenstag und der Ausbildungsfahrt zum Einstieg, über ein umfangreichesOnboardingprogramm bis hin zum berufsbegleitenden Unterricht bietet dieWertgarantie Group den Berufsstartern von Beginn an größtmögliche Hilfestellung.Massimo Rychlik ist von seiner Ausbildung begeistert und weiß, dass er bei derWahl des Ausbildungsbetriebes die richtige Entscheidung getroffen hat: "Das istjetzt ein komplett neuer Lebensabschnitt, aber die Wertgarantie Group hat michso gut in Empfang genommen, dass ich mich sofort geborgen fühlte. DasUnternehmen gibt einem das Gefühl, gebraucht zu werden - das ist echt super."Über die Wertgarantie GroupDie Wertgarantie Group ist ein in über 55 Jahren gewachsener Konzern fürVersicherungen. Mit Agila, Wertgarantie, der Société Française de Garantie sowieGarante kommen Spezialversicherer und Garantiedienstleister unter einem Dachzusammen. Kunden aus sieben Ländern Europas nutzen die Produkte derVersicherungsgruppe mit Hauptsitz in Hannover und einem Bestand von derzeit über6 Millionen Kunden. In der Unternehmensgruppe werden seit 1963 neben Haushalts-und Konsumelektronik auch Fahrräder, Haustiere, Smart Home-Anlagen undHausleitungen versichert. www.wertgarantie-group.comPressekontakt:Ulrike Braungardt | Abteilungsleiterin Unternehmenskommunikation |Tel: 0049 511 71280128 | E-Mail: u.braungardt@wertgarantie.comMarc Höppner | Manager Public Relations | Tel: 0049 511 71280-556 |E-Mail: m.hoeppner@wertgarantie.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/127001/4461216OTS: WertgarantieOriginal-Content von: Wertgarantie, übermittelt durch news aktuell