"Einer der besten Filme des Jahres!": ProSieben zeigt den dreifach OSCAR(r) nominierten Thriller "Sicario" mit Benicio del Toro und Emily Blunt (FOTO)

Unterföhring (ots) -Dieser Film geht unter die Haut: "Blade Runner 2049"-RegisseurDennis Villeneuve schuf mit "Sicario" einen atmosphärisch unglaublichdichten, nervenaufreibenden Thriller. Der ebenso elegant wieschonungslos bebilderte Trip in das grauenvolle Zentrum des brutalenDrogenkriegs im Grenzgebiet zwischen den USA und Mexiko gehört zu denam meisten gefeierten Filmen der letzten Jahre. Neben Emily Blunt("Girl on the Train") als geradliniger FBI-Ermittlerin ist es vorallem OSCAR(r) Gewinner Benicio del Toro ("Traffic"), der alswortkarger Hitman überzeugt ... ProSieben zeigt "Sicario" am Sonntag,3. September 2017, um 22:15 Uhr zum ersten Mal im Free-TV."Villeneuve ist nicht der Mann für moralische Sicherheiten. Darumist er der perfekte Regisseur für SICARIO, einen Film, der praktischfür den Drogenkrieg das ist, was ZERO DARK THIRTY für den Terrorkriegdarstellte [...] Fazit: Ein wundervoll düsterer, knallharterThriller. Kurz gesagt, einer der besten Filme des Jahres!"DAN JOLIN, EMPIRE MAGAZINE, PRÄDIKAT: "UNMISSABLE!"Fakten:* Regisseur Denis Villeneuve gilt als einer von HollywoodsHoffnungsträgern. Auffällig ist dabei neben seiner Vorliebe fürkomplexe, moralisch mehrdeutige Stoffe vor allem sein audiovisuellbeeindruckender Stil. Das liegt im Fall von "Sicario" nicht zuletztan seiner wiederholten Zusammenarbeit mit dem bereits für 13OSCARS(r) nominierten Kamera-Veteranen Roger Deakins ("Skyfall"). Fürden unheilschwangeren, atmosphärischen Soundtrack sorgt dagegen beiVilleneuve üblicherweise der Isländer Jóhann Jóhannsson.* Mit Drogen kennt sich OSCAR(r) Preisträger Benicio Del Toro aus:In "21 Grams" (2003) spielte er einen rückfälligen Drogensüchtigen,in "Escobar: Paradise Lost" (2014) ist er sogar Kolumbiensberüchtigter Drogenboss Pablo Escobar. Emily Blunt und Del Torokannten sich bereits aus dem Horrorfilm "Wolfman" (2010). Am Ende von"Sicario" scheinen die Autoren sogar direkt auf diese frühereZusammenarbeit einzugehen, denn Alejandro warnt die desillusionierteKate vor dem "Land der Wölfe".* Noch in diesem Jahr wird mit "Soldado" ein Prequel des Thrillersin die Kinos kommen. Im Mittelpunkt steht Benicio Del Torostitelgebender Auftragsmörder (in Mexiko: "Sicario"), dessen tragischeVorgeschichte erzählt werden soll. Regie führt derMafia-Genre-erfahrene Italiener Stefano Sollima ("Gomorrha").Inhalt: Seit Jahren tobt in Mexiko nahe der US-Grenze ein blutigerDrogenkrieg. Als sich dieser nach Arizona auszuweiten droht, greifendie US-Behörden ein. Die toughe FBI-Agentin Kate Macer (Emily Blunt)wird in die Eingreiftruppe des schroffen Militärberaters Matt Graver(Josh Brolin) abkommandiert. Doch Kate spürt, dass sie über diewirklichen Ziele der Operationen der Einheit im Unklaren gelassenwird. Graver arbeitet offenbar für die CIA. Und er führt seinen ausEx-Special-Forces-Söldnern bestehenden Trupp so, als wenn es sich umeinen Kriegseinsatz handeln würde. Aus dem Rahmen fällt der wortkargeKolumbianer Alejandro (Benicio del Toro), der eine nochundurchsichtigere Agenda zu haben scheint als Graver. Der ehemaligeAnwalt erweist sich schnell als Mann fürs Grobe. Schon beim erstenAuftrag wird Kate auf dramatische Weise klar, wie wenig sich ihrdubioses Team um Gesetze oder Menschenleben schert: Bei derÜberführung eines Drogenbosses von Mexiko in die USA erschießenGravers Männer kaltblütig etliche Gangmitglieder, ohne auf die vielenumstehenden Zivilisten Rücksicht zu nehmen. Doch es kommt nochschlimmer: Der CIA-Mann lässt den Gefangenen beim Verhör foltern.Kate will gegen die kriminellen Methoden aufbegehren. Aber imschmutzigen Konflikt zwischen Drogenkartellen und Politik steht sieauf verlorenem Posten ..."Sicario" (OT: "Sicario") Am Sonntag, 3. September 2017, um 22:15Uhr Zum ersten Mal im Free-TV USA, 2015 Genre: Thriller / DramaRegie: Denis Villeneuve