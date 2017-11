"Einer nach dem anderen" als Free-TV-Premiere im ZDF / Krimikomödie aus Norwegen mit Stellan Skarsgård (FOTO)

Mainz (ots) -Im bitterbösen norwegischen Krimi "Einer nach dem anderen", der amMontag, 6. November 2017, 22.15 Uhr, als Free-TV-Premiere im"Montagskino" des ZDF zu sehen ist, startet ein Vater nach dem Mordan seinem Sohn einen wahnwitzigen Rachefeldzug. In Hans PetterMolands Groteske manövrieren sich die skurrilen Charaktere in einebizarre Situation nach der anderen. Neben Stellan Skarsgård alsRacheengel sind Bruno Ganz als Pate der serbischen Mafia und PålSverre Valheim Hagen als Gangsterboss zu sehen.Jeden Tag nimmt Nils Dickman (Stellan Skarsgård) hochmotiviert dieArbeit mit seinem Schneepflug auf und schaufelt die Straßen frei. Fürdiese verantwortungsvolle Tätigkeit wird er sogar zum Bürger desJahres gewählt. Da wird die Leiche von Nils' Sohn gefunden. Schnellwird klar, dass der gewaltsame Tod die Folge einer Verwechslungseitens der Mafia war. Vorzeigebürger Nils wird zum ruhelosenRacheengel: Um jeden Preis will er die Hintergründe des Verbrechensaufklären und die Verantwortlichen zur Rechenschaft ziehen. Dochdieses Vorhaben wird zusätzlich erschwert, als der lokaleGangsterboss Ole Forsby (Pål Sverre Valheim Hagen), genannt "DerGraf", und "Papa" (Bruno Ganz), der Pate der serbischen Mafia, einenDrogenkrieg ausfechten. Schon bald färbt sich der Schnee in derskandinavischen Provinz blutrot.https://zdf.de/filme/montagskinohttp://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFhttp://facebook.com/ZDFAnsprechpartnerin: Cordelia Gramm, Telefon: 06131 - 70-12145;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/einernachdemanderenPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell