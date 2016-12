"Einen wird es dieses Jahr noch treffen..." (FOTO)

Münster (ots) -Zum Jahresabschluss wartet auf die deutschen Lotteriefreunde nochein fetter Brocken. Mit 90 Millionen Euro ist Europas größteLotterie, Eurojackpot, zum Silvesterwochenende prall gefüllt. Mehrgeht nicht."Einen wird es dieses Jahr noch treffen!", kommentierte AxelWeber, Sprecher von Eurojackpot den Superjackpot bei der letztenZiehung des Jahres.Allein 20 neue deutsche Eurojackpot-Millionäre jubelten in diesemJahr bereits. Nun kommt auf das Rekordjahr 2016 noch eine Superraketeoben drauf. Denn mit dem größten Jackpot des Jahres warten nicht nurdie 90 Millionen auf einen Gewinner, sondern in der Gewinnklasse 2weitere 11 Millionen Euro. Und diese mit einer selten großenGewinnchance von knapp 1 zu 6 Millionen.Wer also nicht auf das Bleigießen an Silvester oder dieMarzipan-Glückschweinchen zu Neujahr warten will, kann sein Glückbereits mit einem Tipp am Freitag versuchen. Doch gewinnen istbekanntermaßen reine Glückssache. Denn wer bei dieser Gewinnchancedas Glück rein logisch bezwingen möchte, wird nicht erfolgreich sein.In der Praxis ist es nicht einmal möglich alle verschiedenen sechsMillionen Tipps für die Gewinnklasse 2 zu spielen um die begehrteZahlenkombination mit den 5 Richtigen und einer richtigen Eurozahl zuknacken. "Dies alleine würde schon ca. 2500 Stunden dauern und istsomit technisch ausgeschlossen! Bis es soweit wäre, hat der Zufalllängst einen anderen Tipper zu Silvester glücklich gemacht!",erläutert Axel Weber.Sollte der neuerliche Mega-Eurojackpot am Freitag wieder nachDeutschland gehen, hätten alleine die dann 21 deutschen Neumillionäredieses Jahr knapp 475.000.000,00 EURO aus den Jackpots abgeräumt.Pressekontakt:WestLottoAxel WeberTelefon: 0251-7006-1313Telefax: 0251-7006-1399presse@eurojackpot.depresse.eurojackpot.deOriginal-Content von: Eurojackpot, übermittelt durch news aktuell