Einen unverständlichen Arztbrief übersetzen lassen

Baierbrunn (ots) - Viele Patienten möchten ihren Arztbriefverstehen, scheitern aber zuweilen am Fachjargon. "Patienten könnengerne nachfragen. Ein guter Arzt erklärt schwierige Begriffe", betontder Münchner Internist Dr. Michael Mawad im Gesundheitsmagazin"Apotheken Umschau". Auch die Krankenkassen oder Patientenberatungenunterstützen Patienten. Hilfreich ist zudem die Internetseitewww.washabich.de. Man kann seinen Befund hochladen und ihn sich vonMedizinstudenten kostenlos in leicht verständliche Sprache übersetzenlassen.Der Arztbrief ist Teil der Patientenakte und kann dem Patientenauf Wunsch ausgehändigt werden. "Bei manchen ärztlichen Berichten istdie Weitergabe aber ausdrücklich nur mit Zustimmung des erstellendenArztes erlaubt", sagt Jens Wagenknecht vom DeutschenHausärzteverband. In vielen Fällen ist es sogar sehr sinnvoll, wennPatienten über die Berichte verfügen. Zum Beispiel bei Menschen, diemehrere Erkrankungen haben und zu Hause gepflegt werden. "So kannsich ein Arzt, der den Patienten nicht kennt, in einer Akutsituationschnell einen Eindruck verschaffen und eine für den Betroffenensachgerechte Entscheidung zur Behandlung treffen", sagt derMediziner.Einen Arztbrief bekommen Patienten nach einer stationärenBehandlung im Krankenhaus oder nach einer Untersuchung beim Facharzt.In dem Papier werden die Diagnose, die vorgenommenen Untersuchungen,deren Ergebnisse sowie Empfehlungen für die Therapie aufgeführt.Verpflichtend ist die weitere Vorgehensweise allerdings nicht. DerHausarzt entscheidet in Absprache mit dem Patienten selbst undverordnet mitunter ein anderes Mittel.Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei.Das Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" 10/2018 A liegt aktuell inden meisten Apotheken aus.