Einen guten Rutsch mit 28 BLACK! / Energy Drink 28 BLACK launcht Silvester-Edition (FOTO)

Luxembourg/Berlin (ots) -Silvester 2017/2018 steht vor der Tür und das muss gefeiertwerden. Neben der Frage, wo und mit wem gefeiert wird, stellt sichauch die Frage, womit man auf das neue Jahr anstoßen will. SpontaneAntwort auf diese Frage: mit Sekt oder Champagner. Doch nicht nur diebeiden Klassiker versprechen, dass es um 12:00 Uhr ordentlich im Glasprickelt, das kann auch 28 BLACK.Passend zum Jahreswechsel hat der Energy Drink 28 BLACK seineSilvester-Edition herausgebracht, die nebem dem Prickeleffekt undeinem Schuss Koffein auch die ultimativen Glückssymbole für 2018 zubieten hat. Schornsteinfeger, Glücksschwein und Glücksklee sowie eineSektflasche mit knallendem Korken sind die Motive, die auf den 28BLACK Silvester-Dosen zu finden sind und mit denen der Energy Drinkallen Fans einen guten Rutsch wünscht. Die 4-Packs gibt esversandkostenfrei und so lange der Vorrat reicht exklusiv im 28 BLACKOnline Shop unter www.28black.com/shop/.Über 28 BLACK28 BLACK wird in Deutschland über die CALIDRIS 28 Deutschland GmbHvertrieben, die ein ausgewähltes Portfolio an innovativenErfrischungsgetränken im Premium-Segment anbietet. Die CALIDRIS 28Deutschland GmbH gehört zum Unternehmensverbund der Splendid DrinksAG (www.splendid-drinks.com). 28 BLACK, der andere Energy Drink,kommt ohne Taurin und Konservierungsstoffe aus und ist vegan, gluten-und laktosefrei. Die Produktpalette umfasst Sorten für jedenGeschmack - von klassisch über fruchtig-frisch bis hin zusauer-prickelnd oder kalorien- und zuckerfrei.Pressekontakt:C.M.W. Canadian Mineral Water Dev. S.A.Sibylle Erler5, rue HeienhaffL-1736 Senningerberg (Luxembourg)Tel.: +352 26 71 39 50s.erler@cmw.luVertriebskontaktCALIDRIS 28 Deutschland GmbHNicole RezguiKurfürstendamm 37D-10719 BerlinTel.: +49 30 688 34 25 20sales@calidris28.comOriginal-Content von: Splendid Drinks AG, übermittelt durch news aktuell